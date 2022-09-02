На Алтае сотрудника колонии будут судить после побега заключенного

Мужчина признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №1 в Республике Алтай будут судить после побега заключенного. Подробнее об этом рассказали в прокуратуре региона.

По версии следствия, осужденный Василий Титанаков 12 июня находился на территории колонии-поселения.

– Используя для совершения побега предлог о необходимости включения осветительных приборов и уборки мусора на прилегающей к колонии территории, подошел к контрольно-пропускному пункту, где сказал об этом сотруднику, – отметили в ведомстве.

В итоге сотрудник колонии в нарушение требований федерального законодательства, электронным ключом открыл замок двери контрольно-пропускного пункта. Осужденный вышел за пределы режимной территории и сбежал. Через несколько дней его нашли и задержали.

Сотрудника колонии обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

Мужчина признал вину и раскаялся. Уголовное дело направили в суд.

Ранее мы писали о том, что, совершивший побег 42-летний Василий Титанаков имеет девять судимостей, в том числе за кражи, грабежи и побои. В последний раз его осудили за то, что он до смерти избил своего 90-летнего дедушку. Согласно материалам суда, в ноябре 2014 года мужчина выпивал спиртное вместе со своим другом и сожительницей. В доме был и его дедушка, который тоже периодически приходил к компании и выпивал. Спустя какое-то время пожилой мужчина опьянел и стал просить добавки, однако такое поведение родственника Титанакова взбесило, и он начал ругаться с дедушкой, а затем и вовсе принялся его избивать. От полученных травм пенсионер скончался. За это суд приговорил рецидивиста к 10 годам лишения свободы. Мужчина отбывал наказание в Республике Алтай.

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