Специалисты продолжают ремонт электросилового оборудования и освещения Фото: Минздрав Алтайского края

В поликлинике городской больницы №10 в Барнауле завершают капитальный ремонт, который начали год назад. Обновленное здание планируют открыть уже к концу сентября. Рассказываем, как именно изменилось медучреждение.

В городской больнице №10 оказывают помощь жителям поселков и сел: Южный, Центральный, Бельмесево, Борзовая Заимка, Лебяжье, Благодатное, Черницк, Мохнатушка. Всего к ней относятся 31 тысяча взрослых и 8,5 тысяч детей.

– Население прирастает и нам катастрофически не хватало помещений. К тому же, здание находилась практически в аварийном состоянии. Пришлось вводить режим локального ЧС и капитальный ремонт продолжался практически год, – рассказал Павел Польников, главный врач горбольницы №10.

Он добавил, что в здании остались одни перегородки, можно сказать, что поликлинику построили заново. Строители укрепили фундамент и стены, утеплили фасад с облицовкой металлосайдингом, заменили кровлю, окна, двери, установили новую входную группу с колясочным пандусом, открытую регистратуру, капитально отремонтировали системы водоснабжения, водоотведения и отопления. На эти работы потратили около 25 млн рублей.

Сейчас специалисты продолжают ремонт электросилового оборудования и освещения. Поликлинику планируют открыть к концу сентября.

– Здесь расширили площадь кабинетов и увеличили их количество. Комфортно будет как врачам, так и пациентам. Также оформляем документы на аукцион по покупке новой мебели. По заявке получаем оборудование, до конца этого года установим мамограф. Кроме этого, планируется поставка компьютерного томографа в следующем году. Зона обслуживания большая и людям будет удобно, не придется ездить в город, – резюмировал Павел Польников.

Справка КП

В структуру больницы входят взрослая поликлиника, детская поликлиника, женская консультация, круглосуточный стационар (отделения терапии, неврологии, палата реанимации и интенсивной терапии), дневной стационар терапевтического и неврологического профилей, дневной стационар педиатрического профиля и дневной стационар при женской консультации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае школу-интернат капитально отремонтировали впервые почти за 60 лет

Только на ремонт крыши потратили более 7 млн рублей (подробнее)