На Алтае женщина из ревности изрезала лицо сопернице осколком бутылки

Она разбила бутылку и использовала осколок в качестве оружия Фото: Анна СЕМИНА

Ревнивые женщины страшны в своем гневе... Накануне закончилась судебная история с конфликтом двух жительниц Алтайского края, не поделивших мужчину. Неизвестно, что это был за ловелас, но одна из его воздыхательниц получила глубокий шрам на половину лица, а другая отправится за решетку на три года. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Как рассказала «КП-Барнаул» прокурор Целинного района Лариса Егорова, в июле 2021 года между двумя местными жительницами произошла ссора из-за мужчины, с которым жила потерпевшая. Что за прошлое связывало осужденную с несвободным мужчиной – неизвестно, но чувство ревности её переполняло. По всей видимости, для того, чтобы он не смог больше любоваться своей пассией, ревнивица решила подпортить ей внешний вид: разбила бутылку, подняла с пола один из осколков и нанесла несколько резаных ран по лицу.

- Осужденная причинила тяжкий вред здоровью, который выразился в неизгладимом обезображивании лица, - отметили в прокуратуре.

По данным источника «КП», глубокие порезы оставили шрамы, которые вряд ли рассосутся или скроются под слоем косметики. За жестокую расправу над соперницей женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако за решетку она попадет не сразу, а лишь в 2028 году, когда её ребенок достигнет 14-летнего возраста. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей на выплату 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда здоровью.

Кстати, мужчина все-таки остался с потерпевшей, даже несмотря на обезображенное лицо.

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