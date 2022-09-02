Под конец вечера в районах краевой столицы запустят праздничные салюты Фото: Олег УКЛАДОВ

Мероприятия на День города 2022 в Барнауле будут проходить не только на главных улицах и площадях, но и в районах краевой столицы. Рассказываем, что готовят для горожан.

Программа на День города в Барнауле 2022 в Центральном районе

Парк «Центральный»

Адрес: пр. Социалистический,11

10.00 - Выставка цветов, выставка «Город мастеров», фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем»

15.00 - Праздничная программа «Ты сердце Барнаула – Центральный наш район!».

Площадь перед ДК «Южный»

Адрес: ул. Чайковского, 21

20.00 - Концерт «Вместе Мы Сила!»

22.00 - Праздничный фейерверк

Программа на День города в Барнауле 2022 в Индустриальном районе

Парк спорта А. Смертина

Адрес: ул. Энтузиастов, 12в

10.00 - Гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов»

10.00 - Выставка «Город цветов»

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Адрес: ул. Энтузиастов, 12

19.00 - Музыкальный марафон «Огни большого города»

22.00 - Праздничный фейерверк

Программа на День города в Барнауле 2022 в Индустриальном районе

Площадь Мира

Адрес: ул. Георгия Исакова, 213

16.00 - Конкурс тематических композиций «Живет на свете красота»

17.00 - Тематический проект «Город, где сбываются мечты»

22.00 - Праздничный фейерверк.

Программа на День города в Барнауле 2022 в Октябрьском районе

Площадь на ул. Г. Титова (перед зданием №9)

18.00 - Программа «Любимый город – Барнаул!»

22.00 - Праздничный фейерверк

Программа на День города в Барнауле 2022 в Железнодорожном районе

Зеленый сквер

Адрес: пересечение ул. Молодежной и пр. Красноармейского

10.00 - Выставка цветов, программа «Город, в котором живем, мечтаем и любим».

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