Под конец вечера в районах краевой столицы запустят праздничные салюты
Фото: Олег УКЛАДОВ
Мероприятия на День города 2022 в Барнауле будут проходить не только на главных улицах и площадях, но и в районах краевой столицы. Рассказываем, что готовят для горожан.
Парк «Центральный»
Адрес: пр. Социалистический,11
10.00 - Выставка цветов, выставка «Город мастеров», фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем»
15.00 - Праздничная программа «Ты сердце Барнаула – Центральный наш район!».
Площадь перед ДК «Южный»
Адрес: ул. Чайковского, 21
20.00 - Концерт «Вместе Мы Сила!»
22.00 - Праздничный фейерверк
Парк спорта А. Смертина
Адрес: ул. Энтузиастов, 12в
10.00 - Гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов»
10.00 - Выставка «Город цветов»
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
Адрес: ул. Энтузиастов, 12
19.00 - Музыкальный марафон «Огни большого города»
22.00 - Праздничный фейерверк
Площадь Мира
Адрес: ул. Георгия Исакова, 213
16.00 - Конкурс тематических композиций «Живет на свете красота»
17.00 - Тематический проект «Город, где сбываются мечты»
22.00 - Праздничный фейерверк.
Программа на День города в Барнауле 2022 в Октябрьском районе
Площадь на ул. Г. Титова (перед зданием №9)
18.00 - Программа «Любимый город – Барнаул!»
22.00 - Праздничный фейерверк
Зеленый сквер
Адрес: пересечение ул. Молодежной и пр. Красноармейского
10.00 - Выставка цветов, программа «Город, в котором живем, мечтаем и любим».
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