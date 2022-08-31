Два барнаульца вычислили «педофила» и решили устроить самосуд, но сами попали за решетку

За причинение тяжкого вреда здоровья два друга получили реальный срок в колонии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вынесли приговор двум местным жителям, избившим мужчину, которого они приняли за педофила. Как сообщила «Комсомолке» прокурор апелляционного отдела уголовного-судебного управления прокуратуры Алтайского края Ольга Остапчук, за причинение тяжкого вреда здоровья они получили реальный срок в колонии.

7 января прошлого года двое барнаульцев около 25 и 45 лет распивали спиртное, когда одному из них Вконтакте написал неизвестный 40-летний мужчина и предложил познакомиться «поближе». Как следовало из показаний на суде, на аватарке 25-летний осужденный выглядел слишком молодо, поэтому подвыпившие друзья и решили, что незнакомец является педофилом, раз заинтересовался столь молодым юношей, и стали с ним активно переписываться и настаивать на свидании.

В итоге встреча состоялась, только вот не для знакомства поближе: потерпевший понял, что ему угрожает опасность, и принялся бежать, запрыгнул в автомобиль такси, но его вытащили и начали избивать по голове, телу, рукам и ногам. Во время избиения друзья угрожали отвезти предполагаемого педофила в полицию. Остановить их удалось людям, которые вышли из бара неподалеку.

- Травмы были очень серьезными, лицо стало практически неузнаваемым, - рассказал источник «КП».

Дело расследовали очень длительное время, так как пришлось постараться для сбора доказательств вины осужденных. Один из них признал вину, а другой до последнего отрицал причастность к преступлению. Кроме того, чтобы скрыть свою вину, он попытался уничтожить вещественные доказательства. Однако на записи с камеры наружного наблюдения четко видно, что оба осужденных наносили удары потерпевшему.

- Судом осужденному, признавшему свою вину, назначено наказание по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, не признавшему - 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отметила Ольга Остапчук.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего о выплате компенсации – признавший вину осужденный должен ему заплатить 285 тысяч рублей, а его друг – 365 тысяч рублей.

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