На Алтае в медкарте пожилой пациентки написали мат

После скандала пациентку сразу же госпитализировали. Фото: Mash Siberia.

30 августа в социальных сетях появилось сообщение от жительницы Волчихинского района о том, что ее 90-летней родственнице в медицинской карточке написали мат: «Достала!!!» (отредактировано в рамках цензуры).

– Возраст дает о себе знать, бронхиальная астма и гипертония осложняют жизнь. Пока семья добивается госпитализации, здоровье женщины все хуже: ей приходится вызывать карету скорой то пару раз в неделю, то через день, - пишет Mash Siberia.

По всей видимости, медикам надоело кататься к престарелой пациентке и нервы у них сдали. В один прекрасный день дочь пенсионерки пришла в Волчихинскую ЦРБ за рецептами и увидела испорченную надписями медкарту матери, после чего подняла скандал, который достиг федерального масштаба.

– Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверит Волчихинскую ЦРБ, где на медицинской карте 90-летней пациентки написали нецензурные слова, - говорится в заявлении Росздравнадзора.

Тем временем, администрация ЦРБ извинилась перед пожилой жительницей Волчихинского района, а также перед ее родственниками.

– По этой ситуации, главврач Волчихинской больницы Татьяна Харлова уже провела служебное расследование. Как выяснилось, надпись сделали не в карточке, а на сигнальном листке и она, конечно, не адресовалась пациенту. С коллективом провели соответствующую беседу, виновные специалисты понесут наказание, - прокомментировали инцидент в региональном минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что в медицинском обслуживании пожилой женщине никогда не отказывали.

- Она состоит на диспансерном учете, ее регулярно осматривает врач. Пациентка проходит дообследование и ежегодное стационарное лечение 2-3 раза в год, - говорят в минздраве.

Кроме того, подтвердили, что в последнее время женщина действительно стала чувствовать себя хуже, из-за чего приходится часто вызывать «скорую». Врачебная комиссия приняла решение об очередной госпитализации пациентки. В настоящее время она уже помещена на лечении в стационар.

– Претензий и жалоб к сотрудникам Волчихинской ЦРБ у нее нет, - также подчеркнули в минздраве.

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