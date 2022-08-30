На Алтае семья с детьми застряла на автомобиле в лесной глуши из-за навигатора

Автомобиль застрял на лесной дороге примерно в 12 километрах от поселка Черепановский Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае семья с двумя детьми поехала на отдых, однако вскоре заблудилась из-за навигатора. Автомобиль застрял на дороге в лесу, на помощь поспешили спасатели, пишет региональное управление МЧС.

Жители региона на своей машине поехали отдыхать на Колыванский хребет в Змеиногорский район Алтайского края. Однако вскоре из-за устаревшей версии навигатора семья заблудилась и застряла на машине в нескольких километрах от ближайшего населенного пункта.

– Дорогу сильно размыло, и мы не могли выбраться. В этой местности сотовая связь отсутствовала. Я и младшая дочь остались ждать в автомобиле, когда мой супруг вместе со старшей дочерью ушли в сторону поселка за помощью. Как только появилась связь, они вызвали команду МЧС, – рассказала попавшая в беду женщина.

Оказалось, что автомобиль застрял на лесной дороге примерно в 12 километрах от поселка Черепановский. Семья пытались проехать в село Колывань короткой дорогой, но автомобиль «Лада» оказалась в размытой колее. Отдыхающие приняли решение остаться в машине, чтобы с утра пойти за помощью.

Командиры отделений 74 пожарно-спасательный части Иван Должиков и Андрей Ласуков, а также заместитель начальника части Владимир Попов отправились вызволять отдыхающих на автомобилях повышенной проходимости. Проехав по бездорожью более десяти километров, им удалось найти заблудившуюся семью.

Спасатели быстро вытянули легковой автомобиль из трясины и затем руками, а также с помощью лебёдки помогали машине преодолевать опасные участки размытой лесной дороги.

Добравшись до поселка Черепановкий, сотрудники МЧС России осмотрели автомобиль и убедившись в его исправности, оставили отдыхающих. Семья поблагодарила спасателей за помощь.

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