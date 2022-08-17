На Алтае турист сорвался с горы «Чертов палец»

Мужчину спасли Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

16 августа с горы «Чертов палец» недалеко от поселка Катунь Айского сельсовета Алтайского района сорвался турист из Новосибирской области. На помощь мужчине поспешили спасатели, сообщает региональное управление МЧС.

- Сразу же после получения сигнала на место происшествия выехала бригада скорой помощи, глава сельсовета и дежурный караул отдельного поста №3 пожарно-спасательной части №60 в составе 1 единицы техники и 3 человек, - пояснили в ведомстве.

Спасатели решили поднять туриста с помощью веревки. Один из пожарных спустился по ней к мужчине и обвязал за талию. После этого пострадавшего вытянули на гору «Чертов палец».

Прибывшие на место ЧП медики осмотрели туриста. К счастью, он серьезно не пострадал, и госпитализация не потребовалась.