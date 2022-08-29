Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев подарил луганским студентам компьютеры

Александр Прокопьев в Луганской народной республике Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Восемь долгих лет жители Луганской области жили в страхе. Сейчас регион уже полностью освобожден, люди стараются восстанавливать свой быт, ведь жизнь продолжается!

Хорошее подспорье – гуманитарная помощь. Ее передают благотворительные организации, представители бизнес структур и обычные россияне. Помогают и волонтеры.

Накануне в Луганске и подшефной Алтайскому краю территории – Славяносербском районе, встретили фуру, направленную депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым.

Визит в освобожденную республику начался со встречи с Леонидом Пасечником, главой ЛНР. На ней обсудили текущую ситуацию в республике и в чем сегодня нуждаются ее жители. Оказание гуманитарной помощи – главная миссия депутата Александра Прокопьева в ЛНР в эти дни.

Подарки от Алтайского края Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Луганскому колледжу информационных технологий Александр Прокопьев передал десять комплектов мощных компьютеров, столов и кресел.

Здесь готовят мастеров по обработке цифровой информации и техников по компьютерным системам. Поэтому современные ПК – это не роскошь, а необходимость, которая позволит сделать процесс обучения более эффективным.

– Когда доходило до более трудного, например, 3D-моделирования, старые компьютеры не выдерживали. Конечно, можно было постараться, но это было невыносимо. Приходилось долго ждать редактирования, рендеринг и прочее, - говорит Никита Ященко, мастер производственного обучения.

Александр Прокопьев и Леонид Пасечник Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

К тому же, с этого года число студентов заметно выросло, а значит и нагрузка тоже. Так что подарку рады и преподаватели, и будущие IT-специалисты.

– Если еще недавно у нас была одна группа, то на данный момент - уже три группы первого курса, - рассказывает заместитель директора по учебной работе Луганского колледжа информационных технологий и предпринимательства Оксана Чистякова. – Мы ждем и приветствуем, когда к нам идут дети, особенно по направлению информационных технологий.

Специалисты IT-сферы на рынке труда региона востребованы. Даже здесь, на некогда оккупированной территории, светлое будущее за цифровизацией, и на молодежь в Луганской Народной Республике возлагают большие надежды.

Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

– Молодому поколению ЛНР предстоит воссоздать все, что здесь было разрушено. Даже не воссоздать, а создать новую действительность. И этому процессу должен быть подчинен учебный, образовательный и воспитательный процесс. Мы в колледж сегодня привезли новые, современные компьютеры, которые позволят лучше осваивать информационные технологии, но и в свободное от учебы время помогут ребятам улучшать свои навыки в такой новой, современной, интересной дисциплине, как киберспорт, – говорит Александр Прокопьев.

Новое оборудование позволит студентам выйти на более высокий профессиональный и спортивный уровень.

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