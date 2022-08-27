Грот Махам Фото: Анна СЕМИНА

В Солонешенском районе Алтайского края обновили экологическую тропу «Грот Махам». А уже в ближайшем будущем здесь могут появиться новые направления, которые откроют потрясающий вид на горные хребты и водопады.

– Создание экологической тропы к гроту «Махам» – это наша попытка заставить человека почувствовать себя так же, как ощущал себя древний человек. Представить, как ему было трудно подниматься, как он любовался этими видами, когда доходил до грота, - говорит председатель Алтайского краевого отделения Русского географического общества Ирина Архипова. – Этот объект мы выбрали не случайно. Прежде всего – это соседство со всемирно известной Денисовой пещерой, а с другой стороны, гости, которые приезжают сюда, чтобы прикоснуться к этой истории, должны увидеть красоты природы Солонешенского района. И как раз, поднявшись на тропу, у них появляется такая возможность.

Экологическая тропа пользуется большой популярностью у туристов Фото: Анна СЕМИНА

Сотрудникам РГО пришлось на самом деле строить тропу. По большому счету, раньше это был просто склон, по которому было сложно, а в некоторых местах даже опасно подниматься. Но сейчас там соорудили лестничные марши с перилами, смотровые площадки, установили скамейки для отдыха. В общем, сделали все, что только можно для комфорта и удобства. Теперь подъем к гроту не только интересный, но и безопасный.

- Это были физически сложные работы, в которых принимали участие члены Русского географического общества, жители Солонешенского района, военнослужащие ЗАТО Сибирский, - продолжает собеседница. – Мы постарались сделать тропу по всем правилам, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде, а также, чтобы она была доступна для людей с любой степенью физической подготовки. Мы провели профилировочные работы, на сложных местах установили лестничные трапы, информационные аншлаги, а также места отдыха и фотографирования.

Экологическая тропа Фото: Анна СЕМИНА

Перевести дух можно у самого грота и оттуда же насладиться видами на Ануйский хребет. Кроме того, сотрудники РГО создали аудиогид, благодаря которому можно не просто подняться на гору, но и прослушать интересую информацию о тропе и окружающей местности.

- В записи участвовали ученые, путешественники нашего отделения и мы попытались рассказать в доступной и понятной для любого человека форме, насколько прекрасна и интересна и уникальная природа этого района, - говорит Ирина Архипова.

В ближайшем будущем тропостроительство на прилегающей территории продолжится. Рассматривается вариант проложить путь на параллельный хребет, откуда открывается еще более живописный вид на горы, а также есть идея проложить тропу вдоль русла реки Шинок, чтобы путь к водопаду был более удобный и безопасный.

- А еще есть идея по строительству прогулочной тропы от грота к Денисовой пещере, таким образом, можно будет закольцевать обзор достопримечательностей. Мне кажется, эти направления никаким образом не ухудшают экологическую ситуацию, а может быть, где-то даже снизят антропогенную нагрузку на Махам, поскольку сейчас здесь довольно много отдыхающих.

Экологическая тропа Фото: Анна СЕМИНА

ЦИФРЫ

- Протяженность экологической тропы «Гром Махам» - 800 метров.

- Подъем - около 200 метров над уровнем моря.

- Сложность - средняя.

- Среднее время прогулки с остановками - 1-1,5 часа.

Справка «КП»

Грот «Махам» – это стоянка древних людей. Там они останавливались, предположительно, чтобы переждать непогоду.

Южный склон горы выбран для подъема, так как зимой на нем выпадает меньше всего осадков. Поэтому посещать грот можно круглый год. Первая весна показала, что конструкции экологической тропы пострадали незначительно, и восстановить их было несложно.

Экологическая тропа Фото: Анна СЕМИНА

Экологическая тропа Фото: Анна СЕМИНА

Грот Махам Фото: Анна СЕМИНА

Виды, открывающиеся с экологической тропы Фото: Анна СЕМИНА

Виды, открывающиеся с экологической тропы Фото: Анна СЕМИНА

Экологическая тропа пользуется большой популярностью у туристов Фото: Анна СЕМИНА

Экологическая тропа Фото: Анна СЕМИНА

Грот Махам Фото: Анна СЕМИНА

Грот Махам Фото: Анна СЕМИНА

Экологическая тропа Фото: Анна СЕМИНА

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