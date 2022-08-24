Меньше убийств и изнасилований: как за полгода в Барнауле изменилась криминальная обстановка

Самым "популярным" преступлением остается мошенничество Фото: Олег УКЛАДОВ

За шесть месяцев текущего года в Барнауле выросло число преступлений почти на 2%, но при этом по некоторым правонарушениям отмечается тенденция на снижение, к примеру, зарегистрировано меньше изнасилований и убийств.

Взятка на взятке

– В краевом центре зарегистрировано увеличение числа преступлений на 1,9% (с 7003 до 7136), но при этом достигнуто снижение регистрации, по таким составам преступлений, как убийства (-7,1%, с 14 до 13), изнасилования (-25,0%, с 4 до 3), кражи (-4,2%, с 2636 до 2524), квалифицированные грабежи (-34,8%, с 23 до 15), - уточняют данные в официальном отчете начальника УМВД России по г. Барнаулу о деятельности управления за первое полугодие 2022 года.

Из положительных моментов в полиции отметили снижение преступлений среди подростков – на 15%. Если говорить в натуральном выражении, то их число сократилось со 100 до 85. С 1218 до 1044 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало меньше правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и с 220 до 188 сократилось количество бытовых преступлений.

На особом контроле остается такая сфера, как декриминализация экономики и борьба с коррупцией. За шесть месяцев полиция выявила 270 преступлений, при этом почти половину уже расследовали.

– Зарегистрировано 42 факта взяточничества: 12 получение, 30 дача, без мелких. При этом средняя сумма взятки составила более 1,3 миллиона рублей, - добавляют в УМВД.

48 лиц за совершение тяжких и особо тяжких экономических преступлений получили судимость. Это практически в два раза больше, чем годом ранее (27). Еще было выявлено 34 преступления, связанных с освоением бюджетных средств, что на 54,5% больше предыдущих показателей и почти на 94% выросло число преступлений коррупционной направленности (64).

– В июне задержана преступная группа из 12 лиц, которые под видом осуществления предпринимательской деятельности по продаже автомобилей от имени одного из автосалонов города Барнаула занимались хищением денежных средств граждан, используя подконтрольные юридические лица и заключая фиктивные договоры на приобретение автомобилей, - приводят в качестве примера одно из резонансных дел.

Обыски проводились на территории Барнаула и Тольятти, у фигурантов дела изъяли имущество и деньги на общую сумму свыше 25 млн рублей, а также 50 автомобилей. Потерпевшими числятся 58 человек.

«Ваш родственник в беде»

И все же пальму первенства в Барнауле захватили преступления, связанные с IT-технологиями и мобильной связью. Речь идет о телефонном и банковском мошенничестве – 2635 преступлений (6 мес. 2021 г. – 2850). Информирование населения в этом плане принесло свои плоды: почти на 41% снизилось количество совершаемых бесконтактных краж (с 1160 до 605), а вот число дистанционных мошенничеств немного возросло – с 1160 до 1176.

Жители Барнаула сами стали чаще обращаться в полицию с заявлениями о том, что в отношении них пытаются провернуть мошенническую схему (с 333 до 449). В это же время число раскрытых преступлений, совершаемых бесконтактным способом, возросло с 280 до 521.

Задержаны восемь человек, использовавших схему «Ваш родственник в беде». Среди них жители Кемеровской, Новосибирской областей, республики Татарстан, а также один барнаулец. В общей сложности на их счету 79 преступлений, 87 из которых были совершены непосредственно в Барнауле.

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