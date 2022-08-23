Муравейник находится в в лесу на границе Павловского и Топчихинского районов. Фото: Алтайлес

В Алтайском крае лесничий пошел по грибы и случайно наткнулся на гигантский муравейник. В длину он превышает 10 метров! Ничего подобного лесник не видел за все свои 40 с лишним лет работы.

Где находится гигантский муравейник?

О находке мужчина рассказал коллегам из Алтайлеса. Вооружившись рулеткой, они замерили муравьиное строение: максимальная высота 96 сантиметров, ширина - 2 метра, длина – 10,4 метров.

Муравейник находится в в лесу на границе Павловского и Топчихинского районов. Однако точное его местоположение лесники не раскрывают, чтобы недоброжелатели не потревожили насекомых. Лесное предприятие взяло природный объект под охрану.

Фото: Алтайлес

Лесоводы предполагают, что на такую масштабную стройку муравьям понадобилось около 3-4 лет. По всей видимости, крошечные работяги за основу для своего дома взяли упавшее дерево или его ветку – этим объясняется продолговатая форма муравейника.

По предварительным подсчетам, в этом лесном «общежитии» живут около 5 млн муравьев – настоящий мегаполис!

Муравьи приносят вред или пользу?

Появление гигантского муравейника, по словам экспертов, может быть сигналом о старении леса.

– Возраст двух деревьев, около которого поселились муравьи, составляет 100 и 120 лет. В старых лесах могут появляться вредители, а это отличная кормовая база для муравьев. Не зря их называют санитарами леса. Рядом с муравейником находится участок усыхающего и засохшего леса. Муравьи говорят нам о том, что нужно обратить на этот участок внимание, провести санитарную рубку, – комментирует директор лесного предприятия «Содружество», кандидат с/х наук Максим Усов.

Другой эксперт, старший преподаватель кафедры лесного хозяйства Алтайского государственного аграрного университета Михаил Савин называет муравьев биоиндикаторами состояния экосистемы. По его словам, в советское время даже занимались расселением муравейников – переносили их туда, где они отсутствовали.

– Лес, в котором много муравейников, лучше защищен от вспышек насекомых-вредителей. Если муравейников много и они большие, то экосистема устойчивая и условия для муравьев оптимальные, – говорит Савин. – Плюс они оказывают положительное влияние на почву, повышая аэрацию и влагонакопление. Муравьи хорошо защищают лес от хвое- и листогрызущих вредителей. Но против короедов и древоточцев почти ничего сделать не могут и даже в какой-то степени способствуют их более активному развитию, чего, однако, не стоит пугаться, так как в густозаселенных муравьями лесных участках увеличена численность дятлов.

Длина муравейника составляет 10,4 метров. Фото: Алтайлес

Лесоводы будут охранять, наблюдать за муравейником и даже вполне возможно, что подадут заявку в Книгу Рекордов России. Ранее туда уже попал муравейник, обнаруженный в Республике Татарстан. Его высота составляет 220–235 сантиметров, диаметр – 440 сантиметров. Татарский гигант считается чемпионом в России по высоте, но алтайский конкурент может претендовать на первенство в длине.

Это интересно!

Муравейники в некотором смысле похожи на айсберги. Кроме наземной, видимой, части, у них есть еще довольно внушительная подземная часть. Глубина муравьиного дома под землей может достигать до двух метров.

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