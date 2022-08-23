Двое граждан Казахстана могут получить шесть лет колонии за 343 метра в России

Они пересекли границу на конях Фото: Олег УКЛАДОВ

Двое граждан Республики Казахстан незаконно пересекли российскую границу на территории Республики Алтай на 343 метра и теперь могут получить за это реальный срок. Подробнее об этой истории рассказали в прокуратуре региона.

– Органами предварительного следствия установлено, что в июне этого года двое граждан Республики Казахстан, предварительно договорившись и достоверно зная место прохождения линии росийско-казахстанской границы, решили нарушить закон, - рассказывают в ведомстве.

Мужчины решили попасть на территорию России в обход официального пункта пропуска (с территории Усть-Коксинского района). В итоге на конях пересекли границу, но успели продвинуться всего на 343 метра, после чего их оперативно задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы, совершенное организованной группой». За это нарушителям грозит реальное лишение свободы на срок до шести лет. В настоящее время материалы дела переданы в Усть-Коксинский районный суд.

Отметим, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1267 от 14.07.2022 граждане Казахстана могут свободно и без ограничений прибывать в Россию как авиарейсами из всех государств, с которыми Россия осуществляет регулярное пассажирское авиасообщение, так и через сухопутные пункты пропуска. То же самое касается пересечения границы на сопредельных с Республикой Алтай и Алтайским краем территориях.

Для того чтобы пересечь границу достаточно паспорта или удостоверения личности гражданина Республики Казахстан для совершеннолетних и свидетельство о рождении или национальный паспорт для детей до 16 лет.

При этом при пересечении границы необходимо будет заполнить миграционную карту, на которой органы пограничного контроля ставят метку с датой. Если срок нахождения на территории России составит свыше 30 дней, то необходимо встать на учет по месту пребывания в территориальных органах УВМ МВД РФ.

И в дополнение – граждане Казахстана, пересекающие сухопутные границы освобождены от предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

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