Подозреваемому от 17 до 22 лет. Ориентировка от полиции

В Бийске полиция объявила в розыск молодого человека, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки. Полиция разместила ориентировки в социальных сетях и опубликовала видео, на которых видно, как предполагаемый преступник идет по улице спешным шагом, а также кому-то звонит.

Согласно ориентировке, 10 августа этого года в период с 21:00 до 22:05 неустановленный мужчина напал на девочку 2012 года рождения. В ста метрах от дома №51 по переулку Сосновому неизвестный совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней.

Приметы подозреваемого: славянская внешность, возраст – от 17 до 22 лет, рост – 170-175 см, худощавое телосложение, темный короткий волос. Был одет в белую футболку, темные штаны, светлые кроссовки с отражающими полосками спереди.

Предполагаемому преступнику вменяют часть 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Внимание!

Тех, кто обладает информацией о местонахождении подозреваемого, просят позвонить по номерам телефона:

- 8-906-968-79-21;

- 8-961-992-77-88;

- 02;

Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции.

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