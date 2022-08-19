Новое кардиоотделение появилось в барнаульской больнице

После лечения пациента от острого коронарного синдрома он нуждается в повторном лечении Фото: Герман Архаров

В краевой клинической больнице скорой медицинской помощи №2 в Барнауле начало работать новое отделение кардиологии. Здесь будут помогать пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими проблемами.

Главный врач БСМП №2 Александр Берестенников рассказал, что вопрос об открытии отделения возник еще при объединении городских больниц №11 и №12. Неподалеку находится кардиоцентр, и первоначально заниматься острым коронарным синдромом не планировали.

– Однако в рамках больницы скорой медицинской помощи к нам зачастую поступают пациенты, у которых под маской хирургической, урологической или терапевтической патологии могут скрываться кардиологические проблемы. Было необходимо иметь отделение, которое может при поступлении пациента понять, есть ли у него проблемы с сердцем, – пояснил Александр Берестенников.

Также немаловажно и то, что в Алтайском крае большое число пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Периодически им нужна плановая госпитализация, а подобных отделений в регионе пока недостаточно.

– Проблема болезней системы кровообращения очень большая. Смертность по этой причине на первом месте в Алтайском крае. После лечения пациента от острого коронарного синдрома он нуждается в повторном лечении, коррекции. Объемов коечного фонда кардиоцентра просто физически не хватает на весь край, – добавил главврач.

В БСМП №2 будут оказывать плановую кардиологическую помощь, в том числе пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, пороками клапанного аппарата, нарушениями ритма сердца и проводимости.

В новое отделение госпитализируют пациентов из поликлиник Алтайского края и по "скорой", если у человека вместе с другими заболеваниями имеется органическая кардиопатология. Сейчас в отделении уже проходят лечение 13 пациентов. Они будут находиться в стационаре от 9 до 12 дней и пройдут все необходимые процедуры.

Жителей Алтайского края обследуют с привлечением передовых медицинских технологий. В новом отделении уже работает современное кардиооборудование, в том числе суточные мониторы ЭКГ, эхокардиограф, к 2023 году ожидают поставку ангиографа.

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