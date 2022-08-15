И ни в коем случае не покупайте арбуз половинками или четвертинками Фото: Олег УКЛАДОВ

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней Алтайского медуниверситета Денис Фуголь рассказал изданию «Автограф», когда лучше всего покупать арбузы и какую опасность они могут в себе таить.

- Однозначно, покупать нужно в августе. Все, что продается раньше, - это нитратное созревание. Особенно, если вы видите на прилавке огромный арбуз, килограммов 20 весом, там уровень содержания нитратов будет просто зашкаливать. В итоге – сильное отравление, - поясняет специалист.

Вообще, когда вы покупаете арбуз, его лучше перед едой несколько часов вымочить в тазу или ванне, советует врач. И ни в коем случае не покупайте его половинками или четвертинками, так как во влажной и сладкой среде невероятно быстро размножаются такие бактерии, как сальмонелла и шигелла.

В остальном арбузы, конечно, полезны. В них много клетчатки и особенно воды.

- Поэтому в рационе должно быть достаточно бахчевых, и не только арбузов, но и кабачков, и огурцов. Тем более, летом, когда мы в принципе больше потеем и подвержены обезвоживанию. Соли в организме становятся концентрированными, выпадают в осадок и скапливаются в почках и других органах, - пояснил специалист.

Но переедать арбузы все же не следует – их фруктоза легко переходит в жир, особенно в печени.

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