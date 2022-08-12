Дожди и грозы накроют Алтайский край на выходных 13 и 14 августа

Также в регионе усилится ветер Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных Алтайский край окажется во власти непогоды. В регионе усилится ветер, пройдут дожди и грозы. Подробнее о погоде на ближайшие дни рассказала Наталья Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

– 13 и 14 августа с прохождением фронтальных разделов в Алтайском крае сохранится неустойчивая погода с дождями, грозами, – объяснила Наталья Кобякова. – При грозах ожидаются сильные ливневые дожди, град и усиление ветра до 15-20 м/с, местами возможны шквалы 25-27 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +11 до +17 градусов, днем столбики термометров покажут +22...+29 градусов.

В начале следующей недели в Алтайском крае под влиянием гребня скандинавского антициклона установится прохладная погода. Будет преимущественно без осадков.

– Ночью температура воздуха составят +6...+11 градусов, а при прояснении местами столбики термометров могут опуститься до +3...+4 градуса. Днем ожидается +16...+23 градуса, – отметила синоптик.

В региональном управлении МЧС добавили, что усиление ветра с выпадением осадков на выходных ожидается в Алейском, Бийском, Змеиногорском, Зональном, Поспелихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Целинном и Чарышском районах.

– При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии - оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций, – ответили в ведомстве.

Там также напомнили, что грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поля - пустые, поросят и утят - забило насмерть: на Алтае прошел град с куриное яйцо

Губернатор Алтайского края поручил выплатить компенсацию пострадавшим от стихии в Волчихинском и Михайловском районах (подробнее)