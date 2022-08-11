Ошпарить кипятком. Врач рассказал, что делать со свежими овощами, ягодами и фруктами

Замороженная ягода сохраняет в себе достаточно витаминов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Летом нужно употреблять в пищу как можно больше свежих овощей, фруктов и ягод из сада и огорода. Однако зачастую мы делаем из них блюда, заготавливаем на зиму. О лучших способах обработки даров лета изданию «Автограф» рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ Денис Фуголь.

- Не нужно все до последней ягодки бездумно заготавливать, поскольку когда они только с грядки, в них содержится наибольшее количество питательных веществ, витаминов. Особенно с открытых грунтовых грядок, а не из парников. Да, они могут быть приготовлены. Но кулинарная обработка должна быть такой, чтобы по максимуму сохранить питательные вещества, - поясняет доктор.

Так, по его словам, брокколи, цветную капусту, кабачки лучше готовить на гриле или просто ошпаривать кипятком, так как чем больше мы их варим или жарим, тем меньше в них остается полезного. А вот в помидорах и сладком перце очень много каротиноидов и их пигмента-ликопина. Ликопин - стабилизатор клеточных мембран, сродни витамину А, который защищает клетки и ДНК от повреждений. И он становится активным именно тогда, когда мы его термически обрабатываем.

- А каротиноиды важны для работы зрительного анализатора и детородной функции. Они способствуют созреванию сперматозоидов и яйцеклеток, - уточнил врач.

Поэтому помидоры и сладкий перец можно с пользой для здоровья тушить и запекать.

При заморозке (обычно так на зиму заготавливают ягоды) часть витаминов теряется, особенно витамин С. Шоковая заморозка способствует лучшему сохранению питательных веществ, но потом при разморозке их часть все равно теряется.

- Тем не менее, для заготовки на зиму это лучший вариант, так как в варенье мы добавляем много сахара и подвергаем ягоды серьезной термической обработке. И получается уже не полезный продукт. А вот замороженная ягода сохраняет в себе достаточно витаминов, - рассказывает Денис Фуголь.

Что касается свежевыжатых соков, то это не самый лучший способ переработки овощей и фруктов. По мнению врача, лучше съесть яблоко, чем выпить стакан яблочного сока.

- В этом стакане будет не одно, а четыре яблока. Это четверная доза фруктозы. Выжимая соки, вы лишаете себя клетчатки, - подчеркнул гастроэнтеролог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чудо-продукты с грядки: какие овощи, ягоды и зелень защищают от страшного рака

Эти продукты с богатым содержанием мощных антиоксидантов (кверцетина, бета-каротина, эллаговой кислоты и других) стимулируют противоканцерогенные механизмы иммунитета, формируют естественную противоопухолевую защиту (подробнее)