Проездные действуют только на регулируемых маршрутах. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 15 августа в Барнауле начали продавать новые проездные для молодежи. Всего их три вида: «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей» и «Студенческий». Рассказываем, чем они отличаются от льготных билетов прошлых лет и сколько стоят.

Что изменилось в проездных в Барнауле 2022

С 1 сентября проездные для учащихся в Барнауле начнут действовать еще и автобусах. Раньше возможностью льготного проезда студенты и школьники могли воспользоваться только на электротранспорте: в трамваях и троллейбусах.

– Установить единый проездной билет для школьников и студентов на всех видах общественного транспорта, действующего по регулируемым тарифам, поручил глава города Вячеслав Франк. По его мнению, это станет одной из эффективных мер поддержки школьников и студентов, особенно на период реконструкции моста, – отмечают в мэрии.

Однако в городской администрации обращают внимание на то, что проездные действуют только на регулируемых маршрутах. То есть в большинстве маршрутных такси расплатиться ими по-прежнему нельзя.

На каких маршрутах работают проездные в Барнауле 2022

В список маршрутов, на которых действуют проездные, входят:

– Автобусы: 1, 2, 2к, 9, 10, 17, 20, 24, 25, 33р, 35, 37, 38, 40, 53, 55, 57, 60, 75, 80, 104, 104ю, 108, 109, 109оп, 113, 113д, 117э, 137, 138, 150;

– Сезонные автобусные маршруты (работают с апреля по октябрь): 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э,119, 119ш, 124, 124к, 125, 151;

– Все трамваи и троллейбусы.

Цены на проездные для школьников и студентов в Барнауле 2022

По проездному билету учащиеся могут совершать неограниченное число поездок в месяц за фиксированную сумму.

– «Студенческий» – 650 рублей;

– «Школьный» – 550 рублей;

– «Для школьников из малообеспеченных семей» – 400 рублей.

Где купить проездные для школьников и студентов в Барнауле 2022

Проездные с 15 августа можно будет приобрести в киосках «Лига-Пресс» и «Роспечать-Алтай». Для покупки нужно предоставить документы, подтверждающие статус учащихся.

Студенту необходимо взять с собой студенческий билет и паспорт. Школьнику понадобится справка об обучении и документ, удостоверяющий личность (или документ законного представителя).

Чтобы купить проездной билет «Для школьников из малообеспеченных семей», нужно обратиться в МУП «Центртранс» по адресу пр. Ленина, 6). При себе необходимо иметь справку о том, что семья признана нуждающейся.

Пополнить проездные билеты можно онлайн через личный кабинет на сайте МУП «Центртранс» или личный кабинет банка.

Тем, кто уже пользуется электронными транспортными картами «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей», «Студенческий», менять их не нужно. Их нужно только пополнить.

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