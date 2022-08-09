В Барнауле впервые в мире хотят разводить в неволе серого варана

Международная программа началась в регионе 6 июля Фото: Алексей ФОКИН

Ученые из Барнаула примут участие в международной программе по разведению редкого вида ящериц - серого варана. Он находится на грани исчезновения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Серый варан обитает в Прикаспийских республиках Средней Азии. Международная программа началась в регионе 6 июля. Из Киргизии привезут трех самок и двух самцов, а алтайские специалисты займутся разведением редкого вида в неволе.

– В мировой практике отсутствует опыт разведения этого вида. Так что если все сложится удачно, то именно на Алтае впервые в мире разведут серого варана, – говорится в сообщении.

В команде, которая занимается реализацией программы, ведущие специалисты институтов Российской академии наук, Национальной академии наук Киргизской Республики, комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Есть вероятность, что участвовать в программе станут и ученые из Таджикистана и Узбекистана - для этих государств также актуальна задача восстановления численности серого варана.

– Программа разработана ради сохранения биоразнообразия на планете Земля. Может быть, это звучит немного высокопарно, но суть работы именно такова. Серый варан обитает на территории наших ближайших соседей - всех прикаспийских государств. Это крайне редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения, – поделился Николай Крымов, алтайский специалист-зоолог.

Предполагается, что кормить ящериц будут не только мышами и цыплятами, но и специально разведенными для них насекомыми, также в рационе - перепелиные яйца. Кроме того, есть договоренность со специалистами из Крыма, что вараны в Барнауле будут есть красноухих черепах, которые наносят серьезный ущерб природе.

В будущем планируют создать в Киргизии центр реабилитации серого варана. А к 2027 году, когда завершится международная программа, хотят перенять накопленный в Барнауле опыт содержания и разведения серого варана и организовать разведение ящериц в неволе непосредственно на территории его обитания.

Ученые добавили, что логическим завершением программы станет выпуск серого варана в места естественного обитания. Молодых животных снабдят трекерами, позволяющими следить за их перемещениями со спутников. Это позволит получить данные об их миграции и активности, а также упростит охрану редких животных.

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