Аэропорт Барнаула запускает прямые рейсы в Омск

Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям Фото: Олег УКЛАДОВ

Международный аэропорт Барнаула продолжает развивать и расширять географию полетов. С 10 августа запускается прямое авиасообщение с Омском.

Из Барнаула напрямую уже можно вылететь в Новосибирск, Красноярск, Сургут, а теперь доступен еще один сибирский город – Омск. Это один из крупнейших городов Сибири, его население превышает один миллион человек. Больше только в Новосибирске, а по России – восьмое место.

– Город с более чем 300-летней историей интересен своей архитектурой, культурой, традициями. Именно с этих мест началось освоение Восточной Сибири Российской Империей. Сейчас Омск – это крупный экономический, научный, финансовый и промышленный центр, привлекающий не только туристов, но и молодежь со всей России своими образовательными и карьерными возможностями, - рассказывают в барнаульском аэропорту.

Кстати, в Омске можно не только полюбоваться архитектурой одного из старейших сибирских городов, но и отдохнуть: в акватории хорошо развит пляж, есть, где позагорать и покупаться. А еще там много озер, которые могут заинтересовать любителей рыбалки.

Что же касаемо воздушной гавани Омска, то это тоже достаточно развитый хаб, из которого можно далее отправиться по различным направлениям: Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Волгоград, Ош, Новый Уренгой, Салехард, Нур-Султан, Челябинск и т.д.

Самолеты из Барнаула в Омск будут летать три раза в неделю: среда, пятница, воскресенье. Для пассажиров подготовлен комфортабельный Bombardier CRJ200 авиакомпании «ЮВТ АЭРО» вместимостью до 50 пассажиров.

Время в пути составит около 1 часа 15 минут. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 4 469 рублей.

Билеты в продаже на сайте авиакомпании, сайте барнаульского аэропорта или в кассах.

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