Скрипач для льва и арбуз для медведей: в Барнауле отметили день рождения зоопарка

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

7 августа барнаульский зоопарк «Лесная сказка» отметил 12-летие. Праздник прошел с гостями и приглашенными артистами.

Большинство посетителей зоопарка не перестают удивляться: «Как так? Всего 12 лет?» Да. Именно так.

– Все просто! С далекого 1995 года на территории парка Индустриального района существовал небольшой зооуголок с домашними животными. Курочки, козочки, кролики и никакой экзотики, - рассказывают в зоопарке. – В 2006 году директором парка «Лесная сказка» был назначен Сергей Викторович Писарев, учитель географии по образованию и любитель животного мира. Именно с его приходом в зооуголке стали появляться кроме домашних животных и дикие. Чем дольше он работал на этом месте, тем сильнее влюблялся и погружался в дело своей жизни!

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Официальный статус зоопарк приобрел только в 2010 году. Тогда в его коллекции уже начали появляться хищники: лев, тигр, пума, и другие. Как вы понимаете, они до сих пор радуют посетителей. За долгие годы тигрица Багира уже несколько раз становилась мамой, лев Алтай вовсе стал практически визитной карточкой «Лесной сказки». Ни одна экскурсия от руководства не обходится без его участия, ведь всем хочется посмотреть, как кормят таких огромных животных.

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Конечно, такое посторонним повторять нельзя, и тем более категорически нельзя заходить за ограждение, но в качестве исключения, усатых и полосатых и в этот раз все же покормили с рук. А еще для семейной пары львов устроили музыкальное представление с настоящим скрипачом маэстро Зауром.

Также в качестве развлечения гостям зоопарка предлагали сложить мозаику, отправить фирменную открытку с изображением любимого животного, посетить розарий или полюбоваться красочным салютом.

Сами сотрудники зоопарка тоже не остались без внимания окружающих. Их поздравляли, желали процветания и благодарили за работу. Это, пожалуй, самый лучший подарок – знать, что ты для кого-то нужен и важен и делаешь полезное дело.

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Но не обошлось и без материальных презентов, к примеру, давние друзья «Лесной сказки» подарили совершенно потрясающий и реалистичный торт-пень со мхом и фигурками животных.

- Мы желаем себе любимым роста, развития, процветания и вашей нескончаемой любви! Спасибо вам, друзья, что все эти годы вы с нами! – поблагодарили сотрудники зоопарка.

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульскому зоопарку 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

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