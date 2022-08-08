Земляки Евдокимова по кирпичику собирают храм в Верх-Обском

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

С 4 по 7 августа на малой родине бывшего губернатора Алтайского края, заслуженного артиста России Михаила Евдокимова, в поселке Верх-Обском, прошел 30-й Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки».

Самые близкие

Два последних года по всем понятным причинам поклонники творчества Евдокимова и просто неравнодушные к его личности люди только лишь в частном порядке приезжали в Смоленский район, чтобы почтить его память, прогуляться все по такому же красивому Верх-Обскому, купить невероятно вкусные и пышные пироги.

На минувшей неделе поселок вновь ожил, закипела бурная деятельность, стали приезжать многочисленные гости и участники фестиваля «Земляки». Кстати, в этом году ему уже исполнилось 30 лет, о чем не забыл упомянуть губернатор Алтайского края Виктор Томенко, посетивший праздник:

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

- Надеюсь, что год от года количество зрителей будет прибавляться, и мы вернемся к привычному объему. Пока делаем первые шаги, и надеюсь, что их уже ничто не сможет прервать, - отметил глава региона, обратившись с главной поселковой сцены к зрителям. - Михаил Сергеевич - народный любимец, народный артист, народный губернатор. Всех этих званий официально у него не было, но разве кто-нибудь сегодня, по прошествии 17 лет, как его нет с нами, может подвергнуть сомнению эти определения? Думаю, таких людей не найдется.

Фестиваль «Земляки» задумывался как культурно-спортивный праздник «Кубок Евдокимова». Его основал сам Михаил Сергеевич. Каждый год приезжал открывать и вручать награды. Привозил друзей. Эта же традиция сохранилась и по сей день. Правда, теперь они приезжают сами. Даже спустя десятилетия, пожалуй, одним из знаковых гостей мероприятия является другой наш земляк – уроженец Панкрушихинского района Александр Панкратов-Черный.

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме него фестиваль посетили еще несколько близких друзей Михаила Евдокимова, а также его самые родные люди – вдова Галина Николаевна, дочь Анна и внук Михаил. Они вообще каждое лето проводят на Алтае, в своем родовом гнезде. Ходят на речку, наслаждаются тишиной.

Почетный навеки

Память о Евдокимове живет не только в его близких, но и буквально в каждом кирпичике поселка. Так в 2008 году здесь был заложен фундамент храма архангела Михаила. Еще сам Михаил Сергеевич мечтал об этом. Но собранных средств хватило пока только на стены, а завершить возведение крыши все никак не получается. Настоятель молельни Алексей Штык вышел в народ и предложил купить именные кирпичи. За всех, кто не поскупится, обещал молиться. Дай бог, к следующему фестивалю закончат.

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Прежние заслуги самого Михаила Евдокимова перед земляками также не прошли незамеченными. В торжественной обстановке вдова заслуженного артиста России и бывшего губернатора Алтайского края Галина Николаевна получила диплом о присвоении ее супругу звания «Почетный гражданин Смоленского района» (посмертно). Его отметили за выдающийся вклад в развитие культуры и личные заслуги перед районом.

Завершился масштабный фестиваль красочным гала-концертом с участием приглашенных звезд эстрады, а в заключительный день, 7 августа, на кладбище состоялся панихида, где память о земляке почтили возложением цветов.

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль "Земляки"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

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