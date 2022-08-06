Как выглядит могила Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский

Михаил Евдокимов погиб 7 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке Верх-Обский проходит всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки». Многие приходят отдать дань памяти к могиле артиста и бывшего губернатора Алтайского края.

В эти дни на могиле Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский особенно много цветов. С утра до вечера к ней подходят люди из разных уголков страны, многие не сдерживают слез.

Напомним, Михаил Евдокимов погиб 7 августа 2005 года, когда вместе с женой и охранником направлялся в село Полковниково Косихинского района, где праздновали 70-летие космонавта Германа Титова.

На трассе Бийск-Барнаул, на повороте у села Плешково произошло ДТП. Евдокимов, его охранник и водитель погибли. Жену доставили в больницу. Позднее на месте аварии установили часовню Святого Михаила.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как в этом году пройдет Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки». Так 6 августа на центральной сцене сначала выступят коллективы и исполнители народного творчества, а продолжится творческий вечер гала-концертом звёзд российской эстрады с участием вокально-инструментального ансамбля «Белые росы» (Новосибирск), певца Николая Емелина (Москва) и участника шоу «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова (Екатеринбург).

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