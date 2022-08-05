От +5 до +31 градуса: синоптики рассказали о погоде на выходных в Алтайском крае

Днем ожидается до +30 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных в Алтайском крае воздух прогреется до +30 градусов. Районы будут находиться под влиянием гребня западного антициклона. Подробнее о погоде в ближайшие дни рассказала Людмила Сырых, начальник алтайского Гидрометцентра.

В Алтайском крае будет преимущественно без осадков. Лишь 7 августа днем по северо-западу возможен небольшой дождь, а 8 августа ожидаются грозы из-за прохождения атмосферных фронтов.

На выходных и в начале следующей недели в Алтайском крае ночью столбики термометров покажут +7…+14 градусов. Днем ожидается +24…+30 градусов.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Суббота, 6 августа

Ночью столбики термометров покажут +5…+10 градусов, местами до +15 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем будет +24…+29 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Воскресенье, 7 августа

Ночью столбики термометров покажут +6…+11 градусов, местами до +16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем будет +26…+31 градус. Без осадков, днем по северо-западу небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Понедельник, 8 августа

Ночью столбики термометров покажут +10…+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем будет +23…+28 градусов. Преимущественно без осадков, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы по западу до 16 м/с.

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