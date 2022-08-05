Зависит от чиновников. В Троицком районе построили новую школу, но ее открытие 1 сентября под вопросом

Новая школа адаптирована и для маломобильных учениеков, которые раньше учились на дому Фото: Виталий БАРАБАШ

В селе Заводское Троицкого района построили новую современную школу. По ремонту и оснащению она теперь даже лучше многих учебных заведений краевой столицы. Ученики, педагоги и родители – в восторге. Однако начать учебный год в новом здании, скорее всего не получится. Почему – в материале КП.

Тотальное обновление

Школу построили на замену старой, которую возвели еще в далеком 1967 году. Новое учебное заведение не сравнимо с прежним. Сейчас в школе есть собственное футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, свое овощехранилище, модульная котельная, огромный спортзал с высокими потолками и просторная столовая. Список можно продолжать еще долго.

Здание старой школы. Фото: Виталий БАРАБАШ

Помимо того, что новая школа красива, она еще и удобная для всех без исключения. Здесь создали все необходимые условия и для маломобильных детей, которые раньше занимались на дому. Практически везде уложена тактильная плитка, обустроены пандусы на входе и даже подъемник.

Кроме новых стен сельская школа получила еще и совершенно новое современное оборудование.

– Теперь в новом огромном актовом зале установлен синтезатор, в кабинете информатики – необычная интерактивная доска, подобную мы раньше не видели. Это просто чудо! Такую доску можно использовать и как компьютер и как просто экран, – рассказывает Олеся Чувашова, завуч по учебной работе Заводской средней школы Троицкого района.

В новом спортивном зале обновили спортинвентарь. Фото: Виталий БАРАБАШ

Готовность – 99%

Большая часть оборудования уже закуплена. Однако поставка некоторой техники затянулась. После февральских событий пришлось поменять часть поставщиков, плюс значительно выросли цены. Из-за европейских санкций в школе до сих пор ждут компьютерное оборудование и станки для работы в мастерских. Хотя, как сообщил «Единый стройзаказчик» комплектовать поставки, начали еще в начале этого года. Из 47 процедур на закупку оборудования 12 просто не состоялись. Техники, которую планировали купить изначально, в стране уже просто не было.

Теперь на территории учебного заведения есть несколько спортивных зон. Фото: Виталий БАРАБАШ

– Только сегодня удалось нам получить поставщика оборудования, то есть, компьютеров. На некоторые позиции приходилось не раз переделывать документацию, менять цены и заново проводить конкурсную процедуру. Если ничего не случится, мы прогнозируем, что до конца августа мы сто процентов укомплектуем школу, - рассказала Наталья Лукьянчикова, заместитель директора Единого стройзаказчика.

На сегодняшний день здание готово на 99%. Подрядчик завершил работы по графику. Бийская организация подхватила строительство после того, как в 2020 году предыдущего подрядчика признали недобросовестным. С этого момента стройка не прекращалась.

Для школы построили современный спортивный стадион. Фото: Виталий БАРАБАШ

Как только придет оставшееся оборудование, останется лишь получить лицензию и аккредитацию. Правоустанавливающие документы на школу должны подготовить в Министерстве образования. Это тоже может занять время, но в школе надеются, что процесс не затянется надолго.

– После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, оформления правоустанавливающих документов и получения санитарно-эпидемиологического заключения, Министерством образования и науки Алтайского края будет обеспечено получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, – пояснили в пресс-службе министерства образования и науки Алтайского края.

Новая школа рассчитана на 140 мест. Фото: Виталий БАРАБАШ

Где встретят 1 сентября?

Педагоги школы в Заводском все еще надеются на лучшее и верят, что новый учебный год начнется в новом здании. Но на всякий случай все же готовят и старое, где, возможно, придется провести первый месяц или чуть дольше из-за бюрократической проволочки

– Мы ее ждем с момента, когда только узнали о планах на строительства. Долго даже не верили, что это правда. Поняли, что это реально, когда нам прислали на согласование проект школы и предложили выбрать цветовую гамму, – рассказывает Любовь Черницина, директор Заводской средней школы Троицкого района.

Новая школа рассчитана на 140 учащихся. Сейчас в селе насчитывается 130 школьников.

– И вот когда строители и педагоги фактически подготовили новую школу к началу учебного года, пришло время чиновников. От них теперь зависит оформление разрешительных документов на образовательную деятельность. Опыт подсказывает, что, если бумаги не будут «отлеживаться» в каждом кабинете, получить лицензию в сжатые сроки вполне реально! Надеюсь, министерство образования не подведет, и новая школа в Заводском примет детеи вовремя! – отметил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.