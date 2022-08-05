Загадать заветное желание можно на протяжении всего месяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Август порадует жителей Алтайского края самым ярким звездопадом этого года. Как рассказали в барнаульском планетарии, звездопад Персеиды считается одним из самых красивых метеорных потоков. Подробнее об этом астрономическом событии – в материале «Комсомолки».

Персеиды – это белые метеоры, которые образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Сгорая, они образуют тот самый волшебный звездный «дождь». Вообще звездопад Персеиды длится с 17 июля по 24 августа, но пик активности ожидается ночью с 11 на 12 августа. В этот момент максимальная активность метеоров будет составлять примерно 100-110 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту. Самые крупные метеоры будут падать несколько секунд, так что любой желающий не упустит шанс загадать свое заветное желание.

- Загадать заветное желание можно на протяжении всего месяца. Наблюдать Персеиды можно только в северном полушарии, - рассказали в барнаульском планетарии.

Наблюдать за потоком Персеиды лучше всего где-нибудь за городом, с полуночи до рассвета. Никаких подручных средств не понадобится – падающие метеоры будет видно невооруженным глазом, однако наблюдать за звездами может мешать особо яркая Луна в фазе полнолуния.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Планета Алтая – Юпитер: как это влияет на жизнь региона

По словам алтайского астролога Светланы Бондыревой, Алтай находится под покровительством планеты-гиганта Юпитера. Как на жителей региона влияет неблагоприятное положение планеты, в чем наши плюсы и что нужно сделать, чтобы приумножить успехи – в материале «Комсомолки» (подробнее)