«Чтобы молока было больше, мама должна быть в хорошем настроении»: алтайские врачи рассказали о секретах грудного вскармливания

Во всем мире стартовала неделя поддержки грудного вскармливания Фото: Минздрав Алтайского края

Во всем мире стартовала неделя поддержки грудного вскармливания. 95% малышей, появившихся на свет в барнаульском роддоме №2 питаются таким способом. Алтайские эксперты развеяли мифы и рассказали о пользе этого процесса.

Роддом с 2003 года работает по международной программе «Мать и дитя» в системе РОУС (роды, ориентированные на участие семьи). Медики пришли к выводу, что женщины, находясь с первых минут с малышом, быстрее восстанавливаются после родов, получают навыки по уходу за новорожденным и грудному вскармливанию.

Нина Заболотнева, консультант по грудному вскармливанию, говорит, что этот процесс не так прост, как кажется:

– Может показаться, что природа сама подскажет, но на самом деле грудное вскармливание – целое искусство. Оно заключается в том, что после родов женщины в психологически сложном состоянии, взволнованы, находятся в стрессовой ситуации. Их нужно успокоить и рассказать о важности грудного вскармливания.

В родильном зале всех детей обязательно прикладывают к груди, это очень важный контакт, который взывает у мамы непередаваемые эмоции. Есть мнение, что количество молока зависит от размера груди, однако в действительности это не так. Этот и подобные мифы стараются развеять медики.

Нина Заболотнева подчеркивает, что правильное прикладывание с первых суток – это 95% успеха. Все очень индивидуально, каждая пациентка выбирает позу, чтобы ребенок получали максимальное количество молока и всем было удобно.

Некоторые пациентки после родов стараются чаще есть грецкие орехи, считая, что они увеличат жирность молока, но это также миф.

– Жирность молока у женщины от природы 4,35%. Что бы она не ела – масло, орехи, жирность больше не станет. От обильного потребления жиров молоко может стать более вязким, как кисель. Это может привести к не очень приятным последствиям. Я разрешаю есть орехи в ограниченном количестве – три штуки в день, – пояснила консультант по грудному вскармливанию.

Чтобы молока было больше, мама должна быть в хорошем настроении, ведь все связано с гормонами.

– Окситоцин дате возможность свободному выходу молока. Адреналин, когда мама в стрессе, наоборот, все закрывает. Наша задача, чтобы женщина была в хорошем настроении, радовалась и получала удовольствие от того, что с ней происходит, – резюмировала Нина Заболотнева.

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