Пловец из Омска проводит марафон по пяти горным озерам Алтая

Антон Московенко уже переплыл Телецкое озеро Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Омич Антон Московенко отправился в благотворительный заплыв по пяти алтайским озерам. Собранные средства он передаст детскому хоспису «Дом радужного детства».

В списке Антона знаменитое Телецкое озеро, Мультинские озера, Угаланские, озеро Джумукуль и Кучерлинское озеро. На днях он уже совершил свой первый заплыв, о чем рассказал в своем дневнике.

- Мой заплыв происходил в самой широкой части Телецкого озера. Он прошел очень здорово. У меня была отличная группа поддержки. Ребята из МЧС нам очень помогли, составили хорошую компанию. В общем, первый шаг сделан, - говорит Антон. – Мне очень приятно за отзывы в интернете, за то, что есть неравнодушные люди, которые откликнулись и помогли нам в этом мероприятии. Всем, кто меня видит, хочу сказать: участвуйте, проявляйте милосердие. В наше непростое время, в нашем непростом мире очень важно помогать нуждающимся людям.

Сам спортсмен хочет не только установить очередной рекорд по плаванию в озерах (протяженность его водного пути составит около 30 километров), но и попытаться привлечь внимание к благотворительности и в частности к хоспису для тяжелобольных детей «Дом радужного детства» и благотворительному центру «Радуга».

– Я бывал в хосписе, знаю о той работе, которую проводит команда Центра. Им удалось поставить работу на такой уровень, на который хотят равняться НКО по всей стране. Мне понравился их подход, душевность, самоотдача. Все совпало. Мое внутреннее желание помогать с тем, что могу сделать для детей «Радуги», - говорит сам Московенко.

Ранее Антон уже проводил различные челенджи, хотя как рассказывают в фонде, он их называет «операциями». Так вот, «операции» на озерах, по словам спортсмена, это не то же самое, что на реке: другое давление, тяжелее дышать, а в совокупности – это другие условия для человека, который пытается их переплыть.

– Да, меня пугали Телецким. Да, тут вода 13 градусов. Но у меня есть гидрокостюм, экипировка, большой опыт в заплывах на горных озерах, - признается Московенко.

Так что он прекрасно оценивает свои возможности и рисковать не хочет. Он сам решает, когда стартовать, а когда остановиться. Ведь это соревнования не для судей, для самого себя. Тем более, что рядом у него большая группа поддержки: на Алтай вместе с ним приехала его девушка и его друзья из Барнаула и они тоже переживают. Кроме того, дистанционно за него болеют десятки людей.

– Тот факт, что кризис не заставил многих людей думать только о себе, радует и воодушевляет. Пример Антона доказывает, - чем сложнее жизнь, тем больше люди склонны помогать тем, кому еще труднее, - говорит руководитель фонда «Радуга» Валерий Евстигнеев.

В дальнейшем Антон планирует вести дневник о своем путешествии на Алтай.

Справка КП

Антон Московенко окончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. В настоящее время занимается научно- исследовательской работой, готовится к защите кандидатской диссертации, работает тренером. Среди его воспитанников уже есть чемпион России и не только.

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