На страже правового государства

Оксана Агеева, президент Алтайской краевой нотариальной палаты, нотариус г. Барнаула

В преддверии юбилейной даты о взаимодействии Управления Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю и нотариата региона рассказывает президент Алтайской краевой нотариальной палаты, нотариус г. Барнаула Оксана Агеева.

- Роль Министерства юстиции в истории страны значительна, ведь за годы своего развития Минюст стал уникальной правовой конструкцией, обеспечивающей надзор за исполнением законодательства, нормативно-правовым регулированием и функционированием важнейших государственных структур, в том числе нотариата. Самостоятельным общественным институтом нотариат стал в 1866 году и практически на всем пути существования профессии контрольно-надзорные функции осуществлялись Министерством юстиции.

- В 1993 году в России началось формирование частнопрактикующего нотариата. В Алтайском крае какова роль органа юстиции в этом процессе?

- Алтайская краевая нотариальная палата была создана в 1993 году, одной из первых в стране. Приказом Управления юстиции Алтайского края от 21 мая 1993 года на должность частнопрактикующих нотариусов назначены 12 человек. Помощь Управления в тот период была значительной, ведь в том же приказе от 21.05.1993 № 35-л не только перечисляются нотариусы, их нотариальные округа и функционал, но и имеется разрешение на пользование помещениями, мебелью, оргтехникой упразднённых государственных нотариальных контор, что помогло на должном уровне организовать работу в новом формате. Начальник Управления юстиции Николай Александрович Проценко принимал личное участие в работе Правлений, Собраний Палаты.

Грамотный государственно-административный подход со стороны Управления юстиции, тесное взаимодействие имели огромное значение для становления небюджетного нотариата на территории Алтайского края.

- Как осуществляется взаимодействие сегодня?

- Одна из заповедей нотариата гласит - «Уважай свое Министерство» и мы конструктивно работаем, ведь процесс сотрудничества важен для решения фундаментальных задач. К направлениям совместной компетенции Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю и Алтайской краевой нотариальной палаты относятся: проведение конкурсов на замещение вакантной должности нотариуса, стажировка лиц, претендующих на должность нотариуса, процесс замещения временно отсутствующего нотариуса, передача нотариальных архивов. Территориальный орган юстиции осуществляет проверки исполнения нотариусами региона правил нотариального делопроизводства, контрольно-надзорные функции в случае наличия жалоб со стороны населения на действия (бездействие) нотариусов. Обобщенная практика территориального органа по проверкам, жалобам доводится до сведения нотариусов, что позволяет корректировать работу. Обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи - одна из важнейших государственных задач, которую также в пределах своей компетенции курирует Управление Министерства юстиции. Нотариусы Алтайской краевой нотариальной палаты активно участвуют в совместных Днях юстиции, акциях по оказанию бесплатной юридической помощи детям, и данная работа является реальным инструментам правовой помощи населению.

- Что бы вы пожелали Управлению Министерства юстиции и его сотрудникам в канун юбилея?

- На государственной службе, тем более столь серьезного уровня, большое значение уделяется профессиональным и личным качествам. Реализация важных общественных, государственных задач требует от госслужащих высочайшей степени компетенции в своем деле, ответственности, дисциплины и исполнительности. Кадровый состав Управления Министерства юстиции по Алтайскому краю отличают не только профессиональный уровень, но и нацеленность на результат, и в этом заслуга руководства нашего территориального Управления. Убеждена, что для каждого, кто когда-либо работал, работает в Управлении сейчас - это важный жизненный этап и серьезный опыт.

В разные времена на Министерство юстиции были возложены важнейшие функции - от совершенствования законодательства до защиты прав и свобод человека. Пройдя огромный исторический путь, Минюстом создано правовое пространство, обеспечивающее баланс норм законодательства в интересах государства и общества.

Во все времена сотрудники Министерства юстиции, а сегодня его территориальных подразделений, являлись и являются элитой отечественной юриспруденции, достойно хранящие традиции, с высочайшим профессионализмом устремленные в будущее.

От имени нотариального сообщества Алтайского края желаю руководству, сотрудникам, уважаемым ветеранам Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю успехов, крепкого здоровья, дальнейшей плодотворной работы и исполнения всего задуманного!