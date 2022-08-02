Удивительную синюю пчелу сфотографировал житель Алтайского края

Бояться красивых пчел не нужно – они абсолютно безопасны Фото: Из личного архива героя публикации

Житель Алтайского края заметил в селе Косиха странное насекомое. Синяя большая пчела сидела на цветах на приусадебном участке, привлекая к себе внимание.

- Я удивился: она была очень яркой! Рядом была привычная нам полосатая особь. По сравнению с ней, синяя было просто огромной! Такую я не встречал ни разу, – поделился мужчина с «Комсомольской правдой».

Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Роман Яковлев, посмотрев на фото, заверил: такие пчелы – вовсе не экзотика для нашего края. Это типичный представитель фауны Алтая.

Питается синяя особь, как и ее сородичи, нектаром, а вот мед производит исключительно для себя Фото: Из личного архива героя публикации

- Это плотник обыкновенный, достаточно широко распространен по всему Алтаю. Обычное насекомое, просто яркое, и потому кажется экзотичным. Размер взрослой особи - около 2,5 сантиметров. У нее фиолетовое тело и фиолетовые крылья (некоторым они кажутся синими. – Прим. ред.), - пояснил ученый.

По словам Романа Яковлева, эти пчелы (они, кстати, внесены в Красную книгу) обитают не только в Алтайском крае, но и в других регионах Сибири, а также в европейской части России, на юге. Это крупный род, который насчитывает около полусотни видов. Питается синяя особь, как и ее сородичи, нектаром, а вот мед производит исключительно для себя в очень небольшом количестве.

- Также, в отличие от медоносных пчел, плотник - это не общественное насекомое. Самки в одиночку обустраивают гнезда в трухлявой древесине – в старых стволах деревьев, в старых постройках на приусадебных участках, - рассказывает биолог.

Профессор заверил: бояться красивых пчел не нужно – они абсолютно безопасны. Ужалить могут, но не сильно. Кстати, встретить их можно довольно часто, просто многие не обращают внимания на насекомых.

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