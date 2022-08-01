В Бийске на глазах у девочки в реке утонули две ее подруги

Девочки утонули в Бие Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник, 1 августа, в Бийске две девочки утонули в реке Бия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На данный момент правоохранительные органы установили, что сегодня днем трое девочек прогуливались возле реки Бия в черте Бийска.

– Одна из них осталась на берегу, две других зашли в воду, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Около пяти часов вечера третья девочка, оставшаяся дожидаться подружек на берегу, сообщила взрослым, что с ними произошло несчастье. Спустя некоторое время тела двух подружек 2009 и 2013 годов рождения действительно были обнаружены с признаками утопления.

– По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка требований безопасности при пребывании несовершеннолетних на водном объекте. Также материалы направлены в следственный орган в порядке ст. 37 УПК РФ для дачи оценки должностным органам местного самоуправления по ст. 293 УК РФ (халатность). Проведение проверки продолжается, - сообщили в пресс-службе алтайской прокуратуры.

На месте трагедии также работают следователи Следственного комитета России. Назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, ранее в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю сообщали, что с начала года на водоемах региона погиб 41 человек.

– Только за минувшую неделю в регионе произошло пять происшествий на водных объектах, утонули пять человек. Все несчастные случаи зарегистрированы на несанкционированных, неофициальных пляжах, - уточняют в ведомстве.

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