По оценке организаторов, число гостей даже перевалило за тысячу Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 29 июля в Барнауле прошел вечер памяти Юрия Шатунова в парке «Изумрудный». Станцевать под песни кумира и вспомнить его жизнь и творчество в парке «Изумрудный» вечером собрались сотни горожан. По оценке организаторов, число гостей даже перевалило за тысячу.

С собой горожане принесли на встречу цветы – конечно же, это были белые розы. Их оставляли у портрета кумира. Некоторые поклонники захватили с собой памятные вещи, связанные с артистом. Это автографы Юрия Шатунова, вырезки из газет с его интервью.

Со сцены звучали хиты звезды 90-х, а на экране транслировались клипы «Ласкового мая». Среди гостей были как люди зрелого возраста, молодость которых проходила под песни Шатунова, так и совсем юные поклонники.

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Фанаты танцевали под открытым небом и делились воспоминаниями о том, как ходили на концерты любимого исполнителя.

Под конец вечера поклонники выложили из зажженных свечей фразу «Мы будем помнить твои белые розы».

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года от инфаркта. На момент смерти музыканту было 48 лет.

В этом году 11 ноября в Барнауле планировался его концерт. Некоторые жители краевой столицы уже успели приобрести на него билеты.

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

По оценке организаторов, число гостей даже перевалило за тысячу Фото: Олег УКЛАДОВ

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