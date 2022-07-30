По оценке организаторов, число гостей даже перевалило за тысячу
Фото: Олег УКЛАДОВ
В пятницу, 29 июля в Барнауле прошел вечер памяти Юрия Шатунова в парке «Изумрудный». Станцевать под песни кумира и вспомнить его жизнь и творчество в парке «Изумрудный» вечером собрались сотни горожан. По оценке организаторов, число гостей даже перевалило за тысячу.
С собой горожане принесли на встречу цветы – конечно же, это были белые розы. Их оставляли у портрета кумира. Некоторые поклонники захватили с собой памятные вещи, связанные с артистом. Это автографы Юрия Шатунова, вырезки из газет с его интервью.
Со сцены звучали хиты звезды 90-х, а на экране транслировались клипы «Ласкового мая». Среди гостей были как люди зрелого возраста, молодость которых проходила под песни Шатунова, так и совсем юные поклонники.
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Фанаты танцевали под открытым небом и делились воспоминаниями о том, как ходили на концерты любимого исполнителя.
Под конец вечера поклонники выложили из зажженных свечей фразу «Мы будем помнить твои белые розы».
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года от инфаркта. На момент смерти музыканту было 48 лет.
В этом году 11 ноября в Барнауле планировался его концерт. Некоторые жители краевой столицы уже успели приобрести на него билеты.
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле 29 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
По оценке организаторов, число гостей даже перевалило за тысячу
Фото: Олег УКЛАДОВ
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