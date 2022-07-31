Рецепты «сростинских» пирогов

Пироги - это бренд села Сростки
Фото: Олег УКЛАДОВ
Неделю назад в селе Сростки состоялось закрытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», где впервые прошел праздник пирога. Его гости могли не только полакомиться местными шедеврами, но и оставить рецепт своего любимого блюда.
Уже через год организаторы сформируют из рецептов брошюры, и будут раздавать их всем желающим. «Комсомолка» выбрала самые интересные и простые и готова поделиться ими со своими читателями.
Заливной пирог
- 0,5 литра кефир
- 3 яйца
- 1 столовая ложка растительного масла
- 0,5 чайной ложки соды
- мука на глаз (тесто должно остаться жидким).
Полученной массой можно залить все, что угодно: картофель, фарш, рыбу. В духовку убрать на 30 минут.
Очень вкусный пирог
- 0,5 кг творога
- 0,5 кг муки
- 6 столовых ложек изюма
- 3 яйца
- 6 столовых ложек сахара.
Желтки смешать с сахаром. Белки со щепоткой соли взбить до пены. Далее все перемешать и отправить в духовку.
Рецепты
Фото: Анна СЕМИНА
Песочный пирог
- 200 грамм маргарина
- 1 яйцо
-1,5 стакана муки
Смешать тесто, отправить на час в морозильник, затем натереть слой на крупной терке. Сверху положить варенье. Затем натереть еще один слой теста. Запекать 20 минут при 180 градусах.
Пирог от Дарьи
- 1 стакан сметаны
- 200 грамм сахара
- 200 грамм муки
- 1 чайная ложка соды
- уксус
Соду погасить уксусом, смешиваем с остальными ингредиентами. В начинку добавляем вишню, землянику или малину. Выпекаем 30 минут при 180-200 градусах.
Пирог «5 минут»
- 3 яйца
- 180 граммов сахара
- 240 молока
- 90 мл растительного масла
- 10 граммов разрыхлителя
- 1 столовая ложка какао.
Все смешиваем и ставим в духовку на 10 минут.
Рецепты
Фото: Анна СЕМИНА
Тесто для пирогов
- 400 граммов творога
- 200 граммов сметаны
- 4-5 яиц
- соль
- сахар
- 1 чайная ложка соды
- мука.
Тесто должно быть не густое. Далее его отправляют в холодильник на 4-5 часов.
Любая выпечка
- 1 стакан кефира
- 25 грамм дрожжей
- 1 чайная ложка соли
- 1 столовая ложка сахара
- 3 стакана муки
- 1 яйцо.
Все смешать и тесто готово!
Рецепты
Фото: Анна СЕМИНА
Быстрые пироги
- 1 стакан сыворотки
- 50 мл растительного масла
- 1 чайная ложка соды
- 3 яйца
- 2 стакана муки
- 1 чайная ложка корицы.
Шарлотка
- 1 стакан сахара
- 1 кг яблок
- 1 столовая ложа соды (гасится уксусом)
- 1 стакан муки.
Все перемешать и в духовку. Выпекать 20 минут.
Рецепты
Фото: Олег УКЛАДОВ
Пироги с ореховой начинкой
- сдобное дрожжевое тесто
- орехи
-варенье.
Орехи перекрутить, в начинку добавить варенье. Пирог готов!
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