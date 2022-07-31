Рецепты «сростинских» пирогов

Пироги - это бренд села Сростки Фото: Олег УКЛАДОВ

Неделю назад в селе Сростки состоялось закрытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», где впервые прошел праздник пирога. Его гости могли не только полакомиться местными шедеврами, но и оставить рецепт своего любимого блюда.

Уже через год организаторы сформируют из рецептов брошюры, и будут раздавать их всем желающим. «Комсомолка» выбрала самые интересные и простые и готова поделиться ими со своими читателями.

Заливной пирог

- 0,5 литра кефир

- 3 яйца

- 1 столовая ложка растительного масла

- 0,5 чайной ложки соды

- мука на глаз (тесто должно остаться жидким).

Полученной массой можно залить все, что угодно: картофель, фарш, рыбу. В духовку убрать на 30 минут.

Очень вкусный пирог

- 0,5 кг творога

- 0,5 кг муки

- 6 столовых ложек изюма

- 3 яйца

- 6 столовых ложек сахара.

Желтки смешать с сахаром. Белки со щепоткой соли взбить до пены. Далее все перемешать и отправить в духовку.

Рецепты Фото: Анна СЕМИНА

Песочный пирог

- 200 грамм маргарина

- 1 яйцо

-1,5 стакана муки

Смешать тесто, отправить на час в морозильник, затем натереть слой на крупной терке. Сверху положить варенье. Затем натереть еще один слой теста. Запекать 20 минут при 180 градусах.

Пирог от Дарьи

- 1 стакан сметаны

- 200 грамм сахара

- 200 грамм муки

- 1 чайная ложка соды

- уксус

Соду погасить уксусом, смешиваем с остальными ингредиентами. В начинку добавляем вишню, землянику или малину. Выпекаем 30 минут при 180-200 градусах.

Пирог «5 минут»

- 3 яйца

- 180 граммов сахара

- 240 молока

- 90 мл растительного масла

- 10 граммов разрыхлителя

- 1 столовая ложка какао.

Все смешиваем и ставим в духовку на 10 минут.

Рецепты Фото: Анна СЕМИНА

Тесто для пирогов

- 400 граммов творога

- 200 граммов сметаны

- 4-5 яиц

- соль

- сахар

- 1 чайная ложка соды

- мука.

Тесто должно быть не густое. Далее его отправляют в холодильник на 4-5 часов.

Любая выпечка

- 1 стакан кефира

- 25 грамм дрожжей

- 1 чайная ложка соли

- 1 столовая ложка сахара

- 3 стакана муки

- 1 яйцо.

Все смешать и тесто готово!

Рецепты Фото: Анна СЕМИНА

Быстрые пироги

- 1 стакан сыворотки

- 50 мл растительного масла

- 1 чайная ложка соды

- 3 яйца

- 2 стакана муки

- 1 чайная ложка корицы.

Шарлотка

- 1 стакан сахара

- 1 кг яблок

- 1 столовая ложа соды (гасится уксусом)

- 1 стакан муки.

Все перемешать и в духовку. Выпекать 20 минут.

Рецепты Фото: Олег УКЛАДОВ

Пироги с ореховой начинкой

- сдобное дрожжевое тесто

- орехи

-варенье.

Орехи перекрутить, в начинку добавить варенье. Пирог готов!

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