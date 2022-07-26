Конкретной связи гибели мужчины с укусом осы эксперты не нашли Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Министерство здравоохранения Алтайского края в ответ на запрос «Комсомолки» не подтвердило случай смерти мужчины из-за укуса осы, о котором накануне сообщили в СМИ и соцсетях. В сообщении говорилось, что 60-летний житель региона якобы умер от анафилактического шока после укуса насекомого.

- Тело мужчины нашли 17 июля на даче в СНТ «Общепит». Предварительно, после укуса насекомого у 60-летнего жителя Барнаула наступил анафилактический шок, в результате которого он скончался, - писали в соцсетях.

Однако, по информации Минздрава, смерть в данном случае наступила в результате острой коронарной недостаточности (болезнь сердца, прим.ред.). Конкретной связи гибели мужчины с укусом осы эксперты не нашли.

К слову, с начала года в регионе не было зафиксировано ни одного случая гибели людей от анафилактического шока в результате укуса насекомых.

Как рассказала «Комсомолке» алтайский ученый, биолог Людмила Комарова, случаи гибели людей от укуса ос происходят довольно редко. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, к примеру, большую роль играют аллергические реакции.

- Это случается довольно редко. Помню, лет 20 назад в крае расследовали убийство мужчины, а выяснилось, что он умер от укуса нескольких ос. Конечно, осы опасны, особенно для детей до пяти лет. А крупные осы, которых в народе называют шершнями, могут быть опасны для человека в любом возрасте, - сообщила собеседница.

Оса может проявлять агрессию по двум причинам: она может напасть, если чувствует угрозу, или учуяла манящий запах, к примеру, сладкий сок. Если к вам подлетела оса, то лучшего всего замереть и не двигаться, а если начать отмахиваться, то высока вероятность нападения полосатого хищника.

Если избежать укуса не удалось, говорит ученый, то лучше всего попить много воды, так как жидкость улучшает кровообращение. В случае появления опасных симптомов (покраснение не только в месте укуса, но и по всему тела, быстро опухающие губы и так далее), то лучше всего вызвать скорую медицинскую помощь или самому как можно скорее обратиться в больницу.

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