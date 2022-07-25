Звезды кино пришли на Шукшинский кинофестиваль босыми

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Ароматными пирогами и массовыми гуляниями встретили Сростки гостей Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Во время мероприятия подвели итоги кинофестиваля и отметили предстоящий день рождения знаменитого земляка.

И хлеба и зрелищ

25 июля Василию Макаровичу исполнилось бы 93 года. В канун этого события в селе Сростки вновь вспомнили о своем земляке. В честь «Шукшинских дней» провели множество выставок, концертов и спортивных состязаний.

Так, впервые на фестивале прошел праздник пирога. Удивительно, как раньше организаторам такое не пришло в голову, ведь именно пирожки – один из брендов села. Многие туристы целенаправленно делают остановку на Чуйском тракте по пути на Алтай или обратно, для того чтобы попробовать фирменные сростинские пирожки с картошкой или капустой. В этот же раз можно было отведать выпечку с черемухой, вишней, а также экзотическим начинками: фасолью и яблоком, ревнем с апельсином и орехами, финиками и т.д. В общей сложности, по подсчетам организаторов, кулинары испекли около двух тысяч пирожков.

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Рядом с лавками работала стена для гостей, где они могли записать рецепты любимой выпечки. К следующему году их сформируют в брошюру или мини-сборник и будут раздавать всем желающим.

Кроме этого, в честь Года культурного наследия народов России в Сростках состоялась Всероссийская выставка-ярмарка «Чудики». Название взято из произведений Василия Шукшина. Чудики – это своеобразные персонажи, но при всей своей неординарности и непохожести на других людей, они добрые и тонко чувствуют и воспринимают окружающий их мир.

На ярмарке декоративно-прикладного искусства были представлены мастера со всей России: из Алтайского края, Республики Алтай, Красноярского края, Томской, Новосибирской, Амурской областей и т.д. Они привезли в Сростки этнические маски, сумки, украшения из натуральной кожи, текстильных кукол, изделия из бисера и бересты, битого фарфора, скворечники, керамику, скульптуры из металла, фигурки из войлока и многое другое. Причем именно игрушки из шерсти больше всего заинтересовали звездных гостей, когда они зашли на выставку.

Так, к примеру, народная артистка Ирина Муравьева практически сходу взяла себе несколько войлочных птичек, а Мария Бурляева не смогла пройти мимо милого медведя с книжкой, режиссер Андрей Карасов также прихватил хозяина тайги. Причем гости фестиваля именно купили их, а не получили в качестве подарка. Зато теперь мастерица из Красноярского края Марина Третьякова с гордостью сможет заявлять, что ее клиентами являются звезды отечественного кино.

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Вдохновились

После ярмарки почетные гости побывали в мемориальном музее, где им провели экскурсию, познакомили с действующими выставками, и даже разрешили посидеть за партой Василия Шукшина.

- Кстати, мы тоже учились за такими партами. Очень удобные. Под стол можно было сумку положить, и при этом не было этих стульев. Все спокойно сидели на лавочке, - делится воспоминаниями Ирина Муравьева.

Покидая музей, почетные гости оставили в книге отзывов свои пожелания. Актер театра и кино Иван Кокорин, в частности, написал:

– Пока жива память у человека, он неотрывно связан со своей землей, со своими корнями. Он становится сильнее и крепче стоит на своих ногах! Спасибо большое! С уважением, Иван Кокорин.

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Мария Бурляева торжественно пообещала к следующей встрече прочесть от корки до корки весь восьмитомник Василия Шукшина, изданный на Алтае. А по впечатлениям от своего путешествия она обязательно напишет рассказ.

- Я пишу уже стихи, песни и пьесы, а рассказы не умею. Здесь захотелось научиться, - написала она в музейной книге.

С мыслью о высоком

Иван Кокорин, Мария Бурляева, а также актер Олег Алмазов на все 100% получили удовольствие от приезда на Алтай. Они ни разу не отказали в совместном фото или в автографе. С удовольствием общались и искренне радовались каждому, кто с ними хотел пообщаться. Соглашались на все авантюры, а после завершения официальной части на горе Пикет, скинули обувь и пустились в пляс босяком по еще непросохшей после ночного дождя земле.

- Что-то меняет человека, когда он приезжает сюда. Я по себе хочу сказать: второй раз я здесь и я какой-то другой. Я не знаю, что со мной происходит, но это то, что заставляет меня творить, выходить на сцену и говорить текст, сниматься в кино. Это подпитывает меня и дает право и веру жить дальше. Я понимаю, зачем я живу, - произнес со сцены Иван Кокорин. – Что для меня Шукшин? Я скажу о своих личных ощущениях: когда ты садишься на траву, просто дотрагиваешься рукой до земли, до нашей богатой, могучей и любимой земли, говоришь или задумываешься… Думаешь про своих близких, про своих родных, о смысле жизни, как сегодня говорили со сцены. А может быть, ни о чем не думаешь и просто смотришь на небо… И ты становишься каким-то другим. Спасибо огромное, за то, что вы есть, спасибо огромное такому удивительному фестивалю. Как он нам нужен всем! Поверьте!

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме него зрителей своими творческими номерами в этот вечер порадовала Мария Бурляева. Она исполнила трогательную песню, которую написала вместе со своим братом.

Народная артистка РФ Ирина Муравьева тоже не осталась в долгу перед организаторами и исполнила три песни, в том числе любимую всеми «Позвони мне, позвони».

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, Гран-при кинофестиваля - награду за лучший игровой полнометражный фильм получила картина «Живы ли вы?». Вазу из ревневской яшмы лично забрал режиссер Ильдар Ягафаров.

Специальный приз губернатора Алтайского края получил фильм «Мятный пряник» режиссера Андрея Карасова. А третью вазу вручили создателю ленты «Друг», победившей в конкурсе короткого метра – приз достался режиссеру Андрею Светлову.

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Шукшинских дней на Алтае-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

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