Экс-возлюбленная певца Прохора Шаляпина на Алтае провела показ мод и помолилась в храме

Анна Калашникова и Владимир Бодров. Фото Дмитрия Чернова

Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина Анна Калашникова посетила Горный Алтай. 16 июля на турбазе в Чемальском районе певица и модель провела мероприятие Altai Fashion Wеek. А также посетила местный храм, сообщает altai.aif.ru.

- Это был первый сезон Altai Fashion Week. На показе были представлены более 30 моделей детских и взрослых коллекций. Анна Калашникова к тому же дала на мероприятии сольный концерт, - рассказал продюсер и музыкант из Барнаула Владимир Бодров.

А 17 июля блондинка отправилась в храм, который расположен неподалеку от села Чемал на острове Патмос.

Фото Дмитрия Чернова

- Попасть туда можно только через большую очередь, но мне повезло, люди пропустили, и я успела! Заказала сорокоусты и поставила свечи, загадала желание! – написала красавица в соцсети «Вконтакте».

Что символично, в храме звезда оказалась в день рождения своей умершей бабушки, которой исполнилось бы 79 лет.

Кстати

Барнаульский музыкант Владимир Бодров готовится написать для Анны Калашниковой песню, презентация которой состоится в следующем сезоне. Это будет их совместный дуэт. А раньше он написал известную песню «Мосты» для своего друга Прохора Шаляпина.

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