В Минприроды раскрыли причину обмеления рек в Алтайском крае

Уровень грунтовых вод понижается, что влияет на полноводность рек Фото: Татьяна Гейнрих

Уровень воды в реках Алтайского края этим летом на 30% ниже среднего. Как рассказал на пресс-конференции министр природных ресурсов региона Андрей Стрелковский, это связано с естественными природными циклами.

– Вся мировая наука говорит о том, что Земля живет периодами, циклами по 5-6 лет, когда идет понижение и повышение уровня грунтовых вод. С 2013 по 2018 год на территории Юго-Западной Сибири (где мы и проживаем) уровень грунтовых вод повышался. К сожалению, с 2019 года начался обратный процесс - уровень грунтовых вод понижается. Это оказывает прямое влияние на полноводность рек и озер, которые находятся на территории нашего края, – пояснил Андрей Стрелковский.

Также на «усыхание» рек повлияла малоснежная зима и дефицит осадков весной. Сейчас с приходом дождливых дней, по словам министра, ситуация понемногу будет исправляться. Уровень грунтовых вод начнет повышаться, а соответственно и реки станут более полноводными.

– Напрямую воздействовать на этот фактор мы не можем, но Минприроды проводит работы по расчистке русел рек, - сказал чиновник.

После расчистки открываются заиленные водные источники, что в итоге способствует наполнению водоемов. Министр заверил, что, несмотря на понижение уровня воды, реки в Алтайском крае не пересохнут.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые за 30 лет в Алтайском крае могут завершить навигацию уже в июле из-за обмеления Оби. Обычно сезон заканчивается в октябре-ноябре.

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