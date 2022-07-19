«Посох силы» из Горного Алтая выставили на продажу за 2 млн рублей

Изголовье посоха украшено камнем. Фото: скриншот с сайта "Авито"

В Республике Алтай выставили на продажу «посох силы» стоимостью 2 млн рублей. Объявление опубликовали на «Авито».

Текст публикации написан в ироничной манере, но не исключено, что кто-то из потенциальных покупателей поверит в чудодейственные свойства симпатичной палки, которая «обладает мощным влиянием на стихии Земли, Воздуха и Воды и немножечко на стихию Огня».

Продавец пишет, что этот посох был найден в ходе длительной экспедиции в труднодоступных местах Горного Алтая. Длина этого чуда составляет 185 сантиметров. Изголовье украшено камнем.

– Продаю, так как имею более мощный посох, чем этот. Обязательное условие покупки: посох может не принять следующего владельца с совершенно непредсказуемыми последствиями. Торга нет. Он не уместен. Цена и так сильно занижена, – пишет владелец артефакта.

Объявление выставили 5 июля. По всей видимости, еще не нашлось будущего волшебника с 2 миллионами в кармане. Или же посох пока не выбрал того самого.

Напомним, ранее в Алтайском крае пытались продать вонючий носок известного португальского футболиста Криштиану Роналду.

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