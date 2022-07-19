Звезды кино и литераторы открыли Шукшинские дни на Алтае

Звездные гости у памятника Шукшину в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

19 июля в Барнауле у памятника Василия Макаровича Шукшина состоялось открытие Шукшинских дней. Возложить цветы к ногам писателя, режиссера и актера пришли звезды кино, театра и литературы.

– Спасибо вам огромное за приглашение. Подтверждаю, для всей нашей делегации это огромная честь, - обратилась к барнаульцам с импровизированной сцены актриса театра и кино Олеся Судзиловская. – На Алтае мы не впервые, а вот на фестивале первый раз. Сегодня я здесь со своей семьей. Мы были в разных краях и посмотрели многое. Должна признаться, что за некоторые места просто болит сердце. Нам, туристам, нужно понимать, как мы относимся к тем местам, которые посещаем. Спасибо вам, за ваши характеры. За то что вы, при всем дружелюбии, открытости, внимательности, радушии в вас чувствуется стержень. Как только ты, приезжий, не искренен – тут же створки общения закрываются. А как только ты открыт и хочешь общения, любишь, то здесь для тебя алтайское сердце полностью открывается со всеми своими уникальными землями, видами, характерами, красотой природы. Спасибо вам большое за это.

Она-то точно знает о чем говорит, ведь Судзиловская специально прервала свое путешествие по Алтаю, чтобы посетить Шукшинский фестиваль. Сейчас вместе с семьей она отдыхает в Горном и напитывается его энергией. По словам гостьи, она также посетила Сростки и мемориальный музей, ее дети посидели за партой Василия Макаровича, от чего остались в полном восторге.

Российский сценарист, журналист, креативный продюсер, член правления Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский в свою очередь добавил, что хоть он и первый раз на Алтае, но это имеет для него особое значение.

- Это место связано с историей моей семьи. Имя Шукшина для меня одно из самых важных имен в российском кинематографе. Я знаю его с детства. Мой отец знал Василия Макаровича, очень любил его, с Машей и Олей (дочерями Василия Шукшина, - прим.ред.) мы вместе пешком под стол ходили. Так что все это очень близко ко мне, - говорит Алексей Иосифович. – Я очень рад, что имя Шукшина хранится в памяти, что каждый год проводятся эти замечательные дни, замечательный фестиваль. Я очень рад быть членом жюри кинофестиваля. Надеюсь, что эти дни пройдут достойно, замечательно и будут продолжаться.

Актер Закария Аль-Язиди представляющий на кинофестивале фильм «Иваново счастье», признался, что очень впечатлен тем, какой наш Алтай красивый и какой масштаб имеют Шукшинские дни.

- Мне кажется, что эти дни, посвященные Василию Макаровичу Шукшину должны быть более широко открыты. Не только для Алтайского края, но и для всей России и даже СНГ, потому что Шукшин – это целая эпоха. Как молодой актер могу сказать, что на первых и вторых курсах актерского факультета всегда ставят этюды по рассказам Шукшина и по его фильмам. Находиться здесь для меня очень большая честь, - сказал он.

А вот актер Иван Кокорин уже не впервые на Шукшинских днях и многое для него здесь знакомо. Поэтому и возвращаться всегда приятно.

- В сегодняшний день как никогда звучит Василий Макарович Шукшин. Только по одной простой причине: он нам дарил любовь, он любил каждого человека. И даже в самом последнем преступнике он видел душу и он верил, что ее можно спасти, - восторгается актер.

Пользуясь случаем, он прочитал стихотворение, правда, не Шукшина, но то, какое потребовала душа.

Завершилась церемония открытия Шукшинских дней на Алтае возложением цветов к памятнику. А уже этим вечером, в 19.00 в театре драмы состоится открытие кинофестиваля. Предшествовать этому будет «красная дорожка». Звездные гости начнут пребывать в 18.30.

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие "Шукшинских дней на Алтае"-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

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