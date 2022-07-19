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Происшествия19 июля 2022 5:43

Сотрудники Росгвардии задержали парней, выстреливших в ногу барнаульца

Свидетели засняли случившееся на видео
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
В городе был объявлен план «Перехват».

В городе был объявлен план «Перехват».

Фото: Предоставлено Росгвардией

17 июля в 5.30 в Барнауле рядом с детским бассейном на улице Сухэ-Батора произошло ЧП. Компания из трех человек выстрелила в ногу парня, угрожая выпустить следующую пулю в живот его подруге. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержали подозреваемых.

- Внедорожник Volkswagen серебристого цвета пришлось догонять, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Росгвардии. - Увидев погоню, устроившие стрельбу прибавили скорость, наши ребята связались по рации с коллегами. В городе был объявлен план «Перехват». На помощь были вызваны дополнительные патрульные экипажи. Спустя тридцать минут погони, три экипажа Росгвардии смогли блокировать транспортное средство и задержать граждан, указанных в ориентировке.

Скриншот видео с паблика "Инцидент Барнаул"

Скриншот видео с паблика "Инцидент Барнаул"

Троих барнаульцев 21, 22 и 24 лет доставили в отдел полиции по Индустриальному району. В данный момент правоохранители проводят проверку.

Кстати, одна из очевидцев происшествия выложила видео произошедшего в группу "Инцидент Барнаул", где его сейчас активно обсуждают. Пострадавшему же была вызвана "скорая".

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