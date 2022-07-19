Жителей Локтевского района предупредили о возможном отсутствии угля с сентября

Осенью прошлого года проблемы с поставками наблюдались в нескольких районах в течение двух месяцев Фото: Олег УКЛАДОВ

На прошлой неделе в Александровском сельсовете появилось объявление для населения с просьбой заблаговременно закупиться углём - якобы с сентября его не будет. Информация быстро разошлась по соцсетям. Местные жители не на шутку встревожились, так как в прошлом году в районе были серьёзные проблемы с поставками топлива. Однако поставщик угля в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» данную информацию опроверг.

- Поставки есть, люди очень активно закупают топливо. Информации о том, что угля не будет с сентября, у нас нет, думаю, что волноваться не стоит. По поводу цент, пока что увеличения не ожидается. В крайнем случае, если цены поднимут в Казахстане, откуда мы везём уголь, то не более чем на 100 рублей, - рассказал Сергей Крысанов, менеджер по продажам ООО «Тяга», которая занимается поставками угля в район.

Это подтвердил и депутат АКЗС Павел Митрофанов. По его словам позднее в чатах распространили сообщение о том, что информация о скором отсутствии угля не соответствует действительности.

Напомним, осенью прошлого года проблемы с поставками угля наблюдались в нескольких районах Алтайского края в течение двух месяцев. Дефицит возник из-за отсутствия поставок угля из Казахстана, так как ему выгоднее отдавать товар на экспорт, а также серьезного скачка цен на топливо. Проблему удалось решить после вмешательства краевых властей. Губернатор Алтайского края во время прямой линии с населением комментировал ситуацию так:

- Может быть, уголь назад немного и отскочит в цене, но я не могу делать прогнозы. С большой вероятностью надо предполагать, что это новая реальность и новый уровень цен, с этим нам придется жить. Соответственно, нашу систему поддержки и субсидирования придется подстраивать, - подчеркивал Виктор Томенко.

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