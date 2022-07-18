«Ушел в бар и не вернулся »: барнаулец загадочно погиб перед свадьбой

Молодого человека привезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

19 июля будет 40 дней со смерти 27-летнего охранника частного предприятия Александра Быкова. Его невеста Ульяна Полякова все эти дни пытается прояснить обстоятельства его гибели.

«Приходите на опознание»

- Трагедия произошла с 31 мая на 1 июня, - рассказала Ульяна «Комсомолке». - Оставалось два дня до его выхода из отпуска. Саша встретил меня с работы, предложил купить мороженого, и честно признался, что выпил пива.

По словам девушки, вечером, когда она готовила ужин, Александр решил еще сходить за пивом.

- Перед уходом уронил телефон в воду, поэтому, когда я не могла до него дозвониться, сначала подумала, что он, возможно, сидит в баре и не отвечает из-за того, что с контактами в телефоне что-то. Но потом тревога, конечно, нарастала, - поделилась девушка.

А потом раздался звонок, от которого она вздрогнула.

- Из полиции просили прийти в реанимацию на опознание. Сашу привезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Его сразу же положили на операцию, потом еще девять дней он был в коме, но к несчастью отек нарастал, организм не справился…

10 июня лечащий врач сообщил Ульяне, что пациент скончался.

Белые пятна

Судя по материалам полицейских сводок, Александра Быкова нашли в 6-00 утра лежащим без сознания с травмой головы на улице Островского, 31.

- Делом занимался следственный комитет, но в итоге никаких свидетелей не нашли, и я услышала фразу: «Так как вещи не украдены, криминала нет». И если вначале говорилось о том, что Сашу кто-то стукнул тупым предметом, то сейчас по результатам экспертизы выходит, что он мог просто упасть с высоты собственного роста и получить травму, - говорит Ульяна.

Девушка и ее коллеги-медики в эту версию не верят.

Много странного

- Недавно мне передали Сашин телефон. Когда я открыла мобильный банк, увидела, что в два часа ночи он был по адресу: Малахова, 75-Б, в «Bank beer». Я позвонила следователю, выслала скриншот, они после этого посетили бар, но, как выяснилось, записи с камер там стираются через пять дней. Почему это следователи сами не сделали с самого начала, мне не понятно, - задается вопросом девушка.

- В этом деле вообще много странного, - говорит невеста погибшего парня. - В прошлом году именно в этом баре Сашу побили, потом он вернулся и схлестнулся с зачинщиком драки и нанес ему повреждения, уголовное дело по этому поводу закончилось примирением, но именно 31 мая к Саше приходил дознаватель, говорил, что прокуратура вновь начала проверку этого случая…

Девушке непонятно и то, как ее жених оказался на улице Островского:

- Об этом всем я тоже говорила следователям, но меня как будто не услышали.

Любовь с первого взгляда

Александра Быкова похоронили в Змеиногорске, рядом с его мамой. Когда мы беседовали с Ульяной, она как раз ожидала автобус на Змеиногорск, чтобы поехать на кладбище.

- Меня очень сильно беспокоит, что мой любимый погиб, а виновных как будто бы нет, - с волнением говорит девушка. - Может, кто-то ходит по городу и не знает, что его удар оказался смертельным… Я места себе не нахожу…

Александр и Ульяна в ноябре планировали свадьбу. О детях оба мечтали. Саша хотел назвать будущего сына Тимуром.

- Мы пять лет вместе, я его очень люблю, - плачет девушка, так и не надевшая свадебное платье.

По словам Ульяны, у них была любовь с первого взгляда.

- Саша был одновременно дерзкий, где-то вспыльчивый, грубоватый и при том надежный, очень нежный, и это мне очень нравилось. Когда мы вдвоем, может сказать: «Люблю тебя, малыш, никому не отдам», дерзко улыбнуться и прижать к себе, - рассказывает она, перескакивая с прошлого времени на настоящее. Ее сердце отказывается принимать гибель любимого.

Ульяна ищет очевидцев и просит откликнуться всех, кто что- либо видел или слышал об этой трагедии. Телефон девушки: 8-923-564-53-64.

Редакция также отправила запрос в Следственный комитет с просьбой прокомментировать этот случай и ответить на вопросы Ульяны Поляковой, считающей, что следствие по этому делу проведено поверхностное.

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