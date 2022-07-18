Сахар, макароны и сладкое: что больше всего подорожало в Алтайском крае и на сколько

По сравнению с июнем 2021 года продовольствие в крае подорожало на 21%. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным реготделения Центробанка, в Алтайском крае инфляция замедлилась, а цены на продукты за год выросли от 6% до 45%. Рассказываем, что подорожало больше всего.

На продукты: +21%

Как сообщают в Центробанке, по сравнению с июнем 2021 года продовольствие в крае подорожало на 21%.

Среди продуктов за год больше всего в цене вырос сахар – на 45%. Также значительно дороже теперь приготовить гарнир, ведь крупы и макароны подорожали почти на 38%. Масло – на 27,5%. Попить чай с конфетами тоже стало более затратно. Кондитерские изделия поднялись в цене больше, чем на 30%, а чай, кофе и какао – почти на 36%. Молоко и молочная продукция прибавили в цене 30%.

– Расширение географии поставок овощей и фруктов и укрепление рубля способствовали замедлению годового роста цен на капусту, бананы, виноград, апельсины и груши, а также снижению цен на помидоры в годовом выражении. Дополнительное влияние на динамику цен на помидоры оказало увеличение объемов производства отечественных тепличных комплексов, – рассказали в пресс-службе Центробанка.

Меньше всего изменился ценник на яйца. По данным банка, в сравнении с июнем прошлого года они подорожали только 6%.

Непродовольственные товары: +19%

Непродовольственные товары стали дороже на 19%. Лидируют по росту цен моющие и чистящие средства – на 45,5%. Парфюмерия и косметика год назад стоили дешевле на 37,5%.

Электротовары и другие приборы подорожали на 30%, автомобили – на 34,5%, а мебель – почти на 26%. При этом, по официальным данным Центробанка, за июнь стройматериалы выросли в цене всего на 3% по сравнению с июнем прошлого года.

- Исчерпание повышенного спроса и укрепление рубля способствовали уменьшению годовых темпов прироста цен на подержанные легковые импортные автомобили, а также на электрические инструменты и смартфоны. Эти же факторы привели к уменьшению годовых темпов прироста цен на рубероид и еврошифер, удешевлению металлочерепицы, – отметили в банке.

Услуги: +10%

Что касается услуг, то в целом цены в этой сфере выросли почти на 10%. Для жителей края все менее доступным становится заграничный туризм. За год цены здесь выросли на 51,5%. Больше, чем на 18% выросли цены на услуги пассажирского транспорта.

Платная медицина подорожала на 14%, а вот услуги ЖКХ – менее, чем на 5%. Самое незначительно увеличение цен произошло в сфере услуг связи – на 2%.

Данные по инфляции

Еще в мае показатель инфляции в регионе был 18,89%, а в июне снизился до 17,87%.

– Замедление инфляции в крае связано с укреплением рубля, снижением повышенного спроса на некоторые товары и увеличением предложения на отдельных товарных рынках, – пишут в реготделении Банка России.

При этом отмечается, что инфляция в Алтайском крае выше, чем в целом по Сибири и по России (16,83% и 15,90% соответственно).

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