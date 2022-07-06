Власти рассказали, почему в Барнауле на 25% подорожал вывоз мусора

При утверждении тарифов проводится специальная экспертиза Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской зоне во втором полугодии 2022 года на 25% повысились тарифы на вывоз мусора. Заместитель начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Колосков Олег рассказал об основных причинах подорожания.

- Причинами роста совокупной выручки являются постоянно действующие факторы (рост цен, индексация заработной платы), а также рост расходов на транспортирование отходов, связанный с необходимостью обеспечения соблюдения требований санитарных норм и правил в рамках развития «мусорной реформы», включение НДС на оплату региональным оператором услуги по захоронению отходов. Законодательное ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии года ведет к тому, что прирост расходов организации относится на второе полугодие, - говорит Колосков Олег.

Также на рост тарифа повлиял и тот фактор, что в него были включены недополученные доходы в период деятельности нового регоператора до установления ему экономически обоснованного тарифа. Напомним, что для барнаульцев с 1 июля 2021 года были снижены нормативы накопления ТКО. Жители краевой столицы некоторое время платили за вывоз мусора в заниженном размере, поэтому регоператор недополучал доходы, которые необходимо компенсировать, согласно законодательству.

Отметим, что при утверждении тарифов проводится специальная экспертиза, которая рассматривает предложения регулируемых организаций и учитывает их технологические особенности осуществления деятельности.

- В Алтайском крае системно реализуются меры, направленные на адаптацию «мусорной» реформы к региональным особенностям. Эксперты отрасли отмечают, что разница в величине тарифов между зонами сокращается. Это свидетельствует об эффективности работы по настройке системы, - говорит Колосков Олег.

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