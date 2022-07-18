Справку на оружие жители Алтайского края теперь могут получить в «едином окне»

Справку на оружие теперь можно сделать в одном медцентре Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Алтайского края для получения справки на оружие теперь не нужно бегать по разным медучреждениям. В регионе с 18 июля начал работать принцип «единого окна», сообщают в региональном Минздраве.

Ранее для получения справки об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружию жителям региона нужно было посетить как минимум две медорганизации. Это Алтайский краевой наркологический диспансер и Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу имени Эрдмана. В одном месте пройти медосмотр было нельзя.

Теперь у всех, кому необходим документ, есть выбор: получить справку по старой схеме или воспользоваться «единым окном» Диагностического центра, где проведут все необходимые осмотры, включая психиатров-наркологов, психиатров и офтальмологов. Также в медцентре проводят патопсихологические и лабораторные исследования.

– Чтобы организовать данный вид услуг мы провели совместную работу со специалистами наркодиспансера и психиатрической больницы. Сегодня современные цифровые технологии и единая информационная база позволяют организовать все в одном медицинском учреждении. Надо было лишь отрегулировать и настроить процесс. Для удобства наших жителей мы выделили отдельное крыло Диагностического центра, - рассказала главный врач медцентра Жанна Вахлова.

Прием ведется с 13.00 до 16.00 часов. Уже сегодня жители могут записаться на приём по телефону 55-88-20.

Напомним, с 1 марта в России изменились правила получения разрешения на оружие. Теперь медобследование можно проходить только в государственных клиниках. Раньше медосмотр допускался и в частных организациях. Помимо этого, наряду со сдачей анализов на наркотики и психотропные вещества добавился тест на хроническое употребление алкоголя. Также кроме осмотра психиатра теперь нужно проходить экспресс-диагностику у психолога.

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