Медведи и олени попали в объективы фотоловушек в Алтайском заповеднике

Камеры были установлены в разных местах Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Ученые провели экспедицию по изучению Абаканской группировки северного оленя на территории Алтайского заповедника. Специалисты преодолели 145 километров по горно-таёжной местности и получили снимки с фотоловушек, говорится на сайте заповедника.

Всего с трех установленных ранее фотоловушек получили и проанализировали почти 10 тысяч снимков, которые не подтвердили обитание здесь редкого вида. Юрий Калинкин, ведущий научный сотрудника заповедника и руководителя экспедиции, отметил, что камеры работали всего 53 дня, поэтому олени могут попасть в объектив в будущем. Фотоловушки ставили в благоприятных для вида местах обитания. В сентябре 2020 года там с вертолета заметили 21 оленя.

Снимок с фотоловушки Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

И хотя редкий вид в этот раз снять не удалось, ученые поделились не менее любопытными кадрами. В объективы попали благородный олень, а также бурый медведь. Более того, одну из фотоловушек косолапый заметил и поиграл с ней так, что та теперь не работает и даже не подлежит ремонту.

Снимок с фотоловушки Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Фотоловушки устанавливали на специально созданных для этих целей искусственных солонцах. Они привлекли внимание, прежде всего маралов, одновременно на снимках отмечалось по 12-14 животных, которые крутились там по 8-12 часов.

– Благородный олень, как более пластичный и сильный вид, вытесняет из благоприятных мест обитания своего собрата – северного оленя. Не выдерживает конкуренции олень и на солонцах, поэтому важен наиболее широкий охват мониторингом, как во временном, так и в территориальном плане, – говорят в заповеднике.

Во время экспедиции ученые также установили фотоловушки на тропах и перевалах. Заповедная часть Абаканского хребта – это труднодоступная территорию, поэтому здесь и сохраняется очаг обитания лесного подвида северного оленя. Этот вид не переносит долгого соседства с людьми.

Снимок с фотоловушки Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

– В настоящее время перед учёными стоит задача наладить мониторинг состояния оставшихся группировок северного оленя на территории Алтая. Известно 3 очага обитания вида в Республике Алтай, два из них расположены на территории Алтайского заповедника. Если на одном из них мониторинговая сеть уже дает определенные результаты – информацию по перемещениям, половозрастной структуре, стадности, то на Абаканском хребте сеть только формируется, - отметил Юрий Калинкин.

Снимок с фотоловушки Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Участники экспедиции верят, что уже во время следующей экспедиции удастся получить снимки этого редкого подвида.

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