Арсений Бородин: «Никогда не буду скрывать, откуда я родом»

Арсений Бородин со своей группой в Праге Фото: из личного архива героя(ев) публикации

15 июля певец Арсений Бородин выступил в родном для него Барнауле, а вот буквально за неделю до этого он вместе со своим бэндом побывал на гастролях в Европе, о чем и рассказал на своих страницах в соцсетях.

Дома-то артиста всегда принимают тепло, а вот поездка во враждебную нынче Европу, на фестиваль Masters Of Rock в Польшу, конечно, стала испытанием, но сам Бородин и его музыканты из группы Black Sonic Pearls выдержали это испытание и даже более того, по словам исполнителя, русских ничем не ущемили и не задели. Никакого негатива он не заметил.

- Пока мы были на гастролях, самый частый вопрос, который поступал в direct: «Как мы, россияне, чувствовали себя, находясь в Европе? Как с нами разговаривали? Приходилось ли нам все время разговаривать на английском языке, чтобы никто не подумал, что мы из России?». На все эти вопросы отвечаю прямо и по существу: я никогда и ни от кого не буду скрывать, откуда я родом. Мы говорили по-английски , но нас не понимали, – рассказывает Бородин. – В частности, поляки и литовцы нас не понимали. Да и чехи тоже. Они все просили нас говорить по-русски, потому что наш английский они не понимали. Они говорили: «Ребята, можно по-русски, пожалуйста, потому что английский вообще не але». Поэтому ребята, меньше забивайте себе голову всякой ерундой и никогда не забывайте, откуда вы родом.

По данным организаторов, шоу в Польше прошло на «ура», были раскуплены все билеты, а это 45 тысяч человек и никаких недопониманий не замечено. Более того, после выступления Black Sonic Pearls провели автограф-сессию и многие поклонники приходили к Бородину с заранее распечатанными фотографиями музыкантов, чем сильно удивили и одновременно обрадовали их.

Напомним, последние события в стране и мире сильно сказались на музыкальной сфере в частности. Российские власти уже неоднократно обновляли список музыкантов, который не рекомендовано или запрещено появляться и выступать на территории РФ. Зачастую это вызвано высказываниями самих исполнителей, всевозможной критикой и т.п. Однако как мы видим в данной ситуации, российских певцов приглашают выступать в Европу и никак не ущемляют их права.

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