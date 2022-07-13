Жительницу Алтая первой в России прооперировали на выключенном сердце

Женщина готовится к выписке Фото: Татьяна Гейнрих

Новосибирские хирурги впервые в России купировали очаги патологической аритмогенной активности на выключенном сердце. Пациенткой стала 46-летняя жительница Алтайского края. Операция прошла успешно, женщина идет на поправку, об этом сообщает национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Мешалкина.

Пациентку доставили в Новосибирск санитарной авиацией по экстренным показаниям. У женщины происходили непрерывные рецидивирующие приступы желудочковой тахикардии, она постоянно теряла сознание. Данное заболевание – одно из самых опасных форм аритмии, при котором высок риск внезапной смерти. Также у жительницы региона серьезно страдала насосная функция сердца.

Спасти пациентку можно было благодаря имплантации кардиовертер-дефибриллятора. Это специальный прибор, который при аритмии наносит электрические разряды, тем самым предотвращают внезапную остановку сердца.

Хирурги установили прибор жительнице Алтайского края, но во время послеоперационного наблюдения частота повторяющихся неуправляемых приступов аритмии сохранилась. В результате прибор генерировал разряды, что доставляло неудобства женщине.

Единственный способ хирургического лечения подобной формы нарушения ритма сердца был противопоказан из-за нарушенной сократительной способности сердца.

– Стандартно в ходе операции на работающем сердце хирурги провоцируют у пациента приступ аритмии с целью выявления зон патологической электрической активности и нанесения радиочастотного воздействия. Однако тахикардия вызывала критическое падение давления у пациентки, что могло привести к летальному исходу операции, – рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Виталий Шабанов.

В итоге процедуру радиочастотной аблации провели на выключенном из кровообращения сердце. На консилиуме решили проводить операцию в сопровождении экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Специальный аппарат обеспечивал поддержку организма пациента, позволяя крови перемещаться в обход сердца. Ранее такие вмешательства в России не проводили.

Операция прошла успешно. Пациентка находится в стабильном состоянии и уже готовится к выписке.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае врачи кардиологического диспансера начали проводить эндоваскулярные операции по замене аортального клапана сердца. Благодаря современным технологиям вмешательства в организм пациента – минимальны. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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