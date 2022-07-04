Доплачивать самим? На Алтае больным урезали компенсацию за проезд на гемодиализ

Процедуру делают примерно четыре часа, еще час уходит на подключения аппаратуры и переодевание. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае с 1 июля тяжелобольным людям с почечной недостаточностью урезали компенсацию за проезд на гемодиализ. Если ранее оплата проводилась по фактическим расходам, без ограничения размера, то теперь она стала единой и фиксированной. В зависимости от расстояния больным теперь будут выплачивать от 300 до 2300 рублей за одну поездку. Пациенты схватились за голову – этих денег для них недостаточно, чтобы покрыть расходы.

Таксист не повезет!

Один из больных, который пожелал остаться анонимным, рассказал «Комсомолке», что у него до 1 июля за одну поездку в Бийск из своего села на такси уходило 2000 рублей, всю сумму ему компенсировало Минсоцзащиты. А сейчас будут оплачивать всего 800 рублей.

- На процедуру я езжу чуть более полутора лет, три раза в неделю. Пропускать крайне нежелательно. Ехать от двери до двери 85 км в один конец, в оба - 170. Также таксист ждет меня около пяти часов, пока закончится процедура. За 800 рублей меня никто не повезет! – сетует мужчина.

Других вариантов, как добраться до гемодиализного центра, у него нет. Самому садиться за руль личного автомобиля – крайне опасно.

- Я поначалу ездил на своей машине (при этом компенсировали расходы на бензин). А однажды очнулся возле дома с работающим двигателем, не помнил, как въехал в район, как добрался! Потому что состояние после процедуры, как после алкогольного опьянения – затуманенность и заторможенность, - поделился мужчина.

По этой же причине невозможно пользоваться рейсовым автобусом. А что касается транспорта соцзащиты в селе, то он есть, совместный с Центром занятости населения. Однако водитель, как говорит больной мужчина, уволился из-за низкой зарплаты и на его место никого не могут найти.

- И еще проблема в том, что из нашего села на гемодиализе я один. Было бы несколько человек, могли бы ездить вместе и складываться на такси. Одному мне не по карману каждый раз выкладывать свои 1200 рублей. Я живу на пенсию по инвалидности, у жены зарплата-минималка, а дочь у нас – студентка, - говорит больной.

Мы подсчитали, что при новом раскладе в месяц мужчине придется доплачивать таксисту 14 400 рублей. А это практически целая пенсия.

В связи со злоупотреблениями

В Минсозащиты Алтайского края «Комсомольской правде» пояснили, почему снизили размер компенсации, и заверили, что, несмотря на снижение, тяжелобольным беспокоиться не о чем.

- Новый порядок принят в связи с выявлением многочисленных злоупотреблений по завышению стоимости проезда, которую выставлял ранее перевозчик. В ряде территорий края годовая сумма компенсации на одного человека была очень высокой - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Для урегулирования всех вопросов в новом порядке, действующем с 1 июля, предусмотрен единый подход к компенсации. Расчетная стоимость одной поездки определена как средняя стоимость проезда от места проживания к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно с учетом километража и стоимости проезда различными видами транспорта, включая такси. Стоимость одной поездки зависит от расстояния от места проживания до диализного центра и составляет от 300 до 2300 рублей (от 46,8 до 358,8 тысяч рублей в год на одного человека), - пояснила замминистра, начальник управления по социальной политике Юлия Ковалева.

По ее словам, тем пациентам, у которых нет возможности добираться на такси, предложили воспользоваться транспортом мобильных бригад. Услуга бесплатная, поэтому компенсация оплаты за проезд не предоставляется.

- Мобильные бригады действуют в каждом муниципалитете края, нехватки в водителях нет, - сказала Юлия Ковалева. - Если случится какая-то внештатная ситуация, на замену обязательно будет предложен альтернативный транспорт социальных учреждений (управления соцзащиты населения, комплексных центров, домов-интернатов) и иных организаций.

Замминистра также сообщила, что социальные работники на местах провели индивидуальную работу с каждым, кто нуждается в междугороднем проезде до гемодиализного центра, составили графики поездок, в некоторых случаях организуют доставку до центра нескольких человек одновременно.

- Каждый из нуждающихся будет обеспечен либо компенсацией, либо возможностью добраться бесплатно до места на автомобиле мобильной бригады, - заверила представитель Минсоцзащиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сгнившая» в барнаульской больнице бабушка скончалась

Посещения в силу эпидемической обстановки давно запрещены, но родных пациентки убеждали, что все в порядке – ей якобы оказывают надлежащий уход. Но когда женщина вернулась из больницы домой, родственники были шокированы (подробнее)

Сестра похороненного «безродным» пациента в Бийске рассказала шокирующие подробности скандала

22 июня мама Сергея Попова как обычно позвонила в больницу, чтобы поинтересоваться здоровьем сына. На другом конце провода ей сказали, что нужно уточнить информацию. Прошло 10 минут…20 минут…час…. Вдруг звонок: врач сообщил, что Сергей скончался еще 7 мая (подробнее)