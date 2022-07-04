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Общество4 июля 2022 5:46

Доплачивать самим? На Алтае больным урезали компенсацию за проезд на гемодиализ

На Алтае тяжелобольным урезали компенсацию за проезд на гемодиализ
Александра Сапожкова
Процедуру делают примерно четыре часа, еще час уходит на подключения аппаратуры и переодевание.

Процедуру делают примерно четыре часа, еще час уходит на подключения аппаратуры и переодевание.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае с 1 июля тяжелобольным людям с почечной недостаточностью урезали компенсацию за проезд на гемодиализ. Если ранее оплата проводилась по фактическим расходам, без ограничения размера, то теперь она стала единой и фиксированной. В зависимости от расстояния больным теперь будут выплачивать от 300 до 2300 рублей за одну поездку. Пациенты схватились за голову – этих денег для них недостаточно, чтобы покрыть расходы.

Таксист не повезет!

Один из больных, который пожелал остаться анонимным, рассказал «Комсомолке», что у него до 1 июля за одну поездку в Бийск из своего села на такси уходило 2000 рублей, всю сумму ему компенсировало Минсоцзащиты. А сейчас будут оплачивать всего 800 рублей.

- На процедуру я езжу чуть более полутора лет, три раза в неделю. Пропускать крайне нежелательно. Ехать от двери до двери 85 км в один конец, в оба - 170. Также таксист ждет меня около пяти часов, пока закончится процедура. За 800 рублей меня никто не повезет! – сетует мужчина.

Других вариантов, как добраться до гемодиализного центра, у него нет. Самому садиться за руль личного автомобиля – крайне опасно.

- Я поначалу ездил на своей машине (при этом компенсировали расходы на бензин). А однажды очнулся возле дома с работающим двигателем, не помнил, как въехал в район, как добрался! Потому что состояние после процедуры, как после алкогольного опьянения – затуманенность и заторможенность, - поделился мужчина.

По этой же причине невозможно пользоваться рейсовым автобусом. А что касается транспорта соцзащиты в селе, то он есть, совместный с Центром занятости населения. Однако водитель, как говорит больной мужчина, уволился из-за низкой зарплаты и на его место никого не могут найти.

- И еще проблема в том, что из нашего села на гемодиализе я один. Было бы несколько человек, могли бы ездить вместе и складываться на такси. Одному мне не по карману каждый раз выкладывать свои 1200 рублей. Я живу на пенсию по инвалидности, у жены зарплата-минималка, а дочь у нас – студентка, - говорит больной.

Мы подсчитали, что при новом раскладе в месяц мужчине придется доплачивать таксисту 14 400 рублей. А это практически целая пенсия.

В связи со злоупотреблениями

В Минсозащиты Алтайского края «Комсомольской правде» пояснили, почему снизили размер компенсации, и заверили, что, несмотря на снижение, тяжелобольным беспокоиться не о чем.

- Новый порядок принят в связи с выявлением многочисленных злоупотреблений по завышению стоимости проезда, которую выставлял ранее перевозчик. В ряде территорий края годовая сумма компенсации на одного человека была очень высокой - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Для урегулирования всех вопросов в новом порядке, действующем с 1 июля, предусмотрен единый подход к компенсации. Расчетная стоимость одной поездки определена как средняя стоимость проезда от места проживания к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно с учетом километража и стоимости проезда различными видами транспорта, включая такси. Стоимость одной поездки зависит от расстояния от места проживания до диализного центра и составляет от 300 до 2300 рублей (от 46,8 до 358,8 тысяч рублей в год на одного человека), - пояснила замминистра, начальник управления по социальной политике Юлия Ковалева.

По ее словам, тем пациентам, у которых нет возможности добираться на такси, предложили воспользоваться транспортом мобильных бригад. Услуга бесплатная, поэтому компенсация оплаты за проезд не предоставляется.

- Мобильные бригады действуют в каждом муниципалитете края, нехватки в водителях нет, - сказала Юлия Ковалева. - Если случится какая-то внештатная ситуация, на замену обязательно будет предложен альтернативный транспорт социальных учреждений (управления соцзащиты населения, комплексных центров, домов-интернатов) и иных организаций.

Замминистра также сообщила, что социальные работники на местах провели индивидуальную работу с каждым, кто нуждается в междугороднем проезде до гемодиализного центра, составили графики поездок, в некоторых случаях организуют доставку до центра нескольких человек одновременно.

- Каждый из нуждающихся будет обеспечен либо компенсацией, либо возможностью добраться бесплатно до места на автомобиле мобильной бригады, - заверила представитель Минсоцзащиты.

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